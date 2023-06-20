Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı...

    Sarı-Kırmızılılar, Leipzig’de forma giyen 26 yaşındaki Angelino için bonuslarla birlikte 8 milyon Euro teklif etti. Transfer kısa süre içinde netleşecek...

    Takvim
    Angelino’ya 8 milyon Euro
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek için yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunmanın solunu marka bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

    Aslan'ın son hedefi ise Almanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino... 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer ederek solunu sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Alman ekibine yaptığı teklif de ortaya çıktı.

    Galatasaray'ın Angelino için Leipzig'e bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

        Leipzig ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi. Angelino, geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi. Geride kalan sezonda 35 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken 12 de asiste imza attı.

        Hücuma verdiği destekle dikkatleri çeken İspanyol yıldız Okan Buruk'un istediği isimlerden... Angelino'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız futbolcu Leipzig ve Hoffenheim dışında PSV, Breda, Mallorca ve Manchester City gibi takımların da formasını giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Samsun’da zafer bizim! İşte gruptaki son durum
        Haberler Spor Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı...
            loading
            SON DAKİKA