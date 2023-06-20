Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı...

Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek için yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, savunmanın solunu marka bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.
Aslan'ın son hedefi ise Almanya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino... 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer ederek solunu sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Alman ekibine yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Angelino için Leipzig'e bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.