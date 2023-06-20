Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı...

Leipzig ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi. Angelino, geçen sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giydi. Geride kalan sezonda 35 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken 12 de asiste imza attı.