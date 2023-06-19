Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet “Gitmeyi hiç düşünmedim” dedi! Trabzonspor yönetimine haber gönderdi!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, milli takım performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ın Gine'yi 2-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Trezeguet, Trabzonspor yönetimine menajeri aracılığıyla haber gönderdi.

Yıldız oyuncunun, "Gitmeyi hiç düşünmedim" dediği öğrenildi. Trezeguet'in gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor. Yönetim, Mısırlı oyuncu için çok cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.





FIRTINA 5 MAÇ YAPACAK

4-26 Temmuz'da Slovenya'da kamp yapacak Trabzonspor'un hazırlık maçlarının tarihi netleşti. Fırtına'nın 8-15-16-25-26 Temmuz tarihlerindeki hazırlık maçlarındaki muhtemel rakipleri Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana ve Hajduk Split olacak. Diğer iki rakip ise daha sonra netlik kazanacak.