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    • Spor
    • 19.06.2023 13:48
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    • 19.06.2023 13:56
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    ÖZEL | Fenerbahçe'den 3. bomba! Kent ve Dzeko'nun ardından...

    Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek için transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, taraftarı ayağa kaldıracak hamleleri yapmaya başladı. Sarı-Lacivertliler sezon biter bitmez İngiliz yıldız Ryan Kent'in transferini açıkladı. İşte transferdeki son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin 3. hedefi...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

    Fenerbahçe, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
    ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

    ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

    Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Kent yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Rangers formasıyla 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
    ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

    DZEKO TRANSFERİ DE BİTMEK ÜZERE

    Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe dünyanın önde gelen santraforlarından Edin Dzeko'nun transferini de sonlandırmak üzere… Bilindiği gibi Bosna Hersekli yıldız golcünün menajeri Alessandro Lucci dün yönetimle görüşme yapmak için İstanbul'a geldi. İki taraf arasındaki görüşmelerin artık son aşamaya geldiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.
        ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

        FENERBAHÇE'DEN SERVET KAZANACAK

        Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü Edin Dzeko'ya iki yıl için imza paralarıyla birlikte tam 12 milyon euro ödeme yapacak. Geride kalan sezonda İnter formasıyla 52 karşılaşmaya çıkan Dzeko, 14 kez ağları havalandırırken 5 asist yaptı. Yıldız golcü kariyerinde daha önce Roma, Manchester City, Wolfsburg, Teplice, Usti nad Labem ve Zeljeznicar takımlarının formalarını giymişti.
        ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

        YENİ HEDEF JONATHAN BAMBA

        Kent transferini bitiren ve Dzeko için artık gün sayan Fenerbahçe'nin 3. hedefi ise Jonathan Bamba… . Fenerbahçe kurmayları Fildişili yıldızın menajeriyle temas kurdu. Oyuncu için resmi teklif yapıldı. Bamba'nın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

        ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

        BAMBA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE

        2018 yılından beri beri Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun çift pasaportu bulunuyor. Fildişi Sahili doğumlu Bamba aynı zamanda Fransa vatandaşı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.
            ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

            GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI VERDİ

            Geçtiğimiz sezon 34 karşılaşmada 6 gol ve 7 asist üreterek 13 gole katkı veren Bamba'ya 4 yıllık sözleşme teklif edildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları başlamadan transferlerinin büyük kısmını gerçekleştirmek istiyor.

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            Haberler Spor ÖZEL | Fenerbahçe'den 3. bomba! Kent ve Dzeko'nun ardından...
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