ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

Fenerbahçe, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Kent yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Rangers formasıyla 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
DZEKO TRANSFERİ DE BİTMEK ÜZERE
Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe dünyanın önde gelen santraforlarından Edin Dzeko'nun transferini de sonlandırmak üzere… Bilindiği gibi Bosna Hersekli yıldız golcünün menajeri Alessandro Lucci dün yönetimle görüşme yapmak için İstanbul'a geldi. İki taraf arasındaki görüşmelerin artık son aşamaya geldiği ve imzaların yakın zamanda atılacağı belirtildi.