ÖZEL | Fenerbahçe’den 3. bomba! Kent ve Dzeko’nun ardından...

FENERBAHÇE'DEN SERVET KAZANACAK



Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü Edin Dzeko'ya iki yıl için imza paralarıyla birlikte tam 12 milyon euro ödeme yapacak. Geride kalan sezonda İnter formasıyla 52 karşılaşmaya çıkan Dzeko, 14 kez ağları havalandırırken 5 asist yaptı. Yıldız golcü kariyerinde daha önce Roma, Manchester City, Wolfsburg, Teplice, Usti nad Labem ve Zeljeznicar takımlarının formalarını giymişti.