Nottingham ve Roma'dan sonra Al-Taawoun da transfer için devreye girdi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye içinden gelen hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu oldu. Milli file bekçisinin adı yurt dışından birçok kulüple anılmaya başlandı. Avrupa'nın takibindeki başarılı eldiven için son olarak Suudi ekibi Al- Taawoun da devreye girdi.
ÜÇ KULÜP PEŞİNDE
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan devi Roma, Uğurcan Çakır için ön görüşme yaparken, henüz teklifini resmi olarak yapmadı. Geçtiğimiz sezon da Uğucan'ı isteyen Nottingham Forest, Bordo-Mavili ekibin kaptanı için hamle yapmayı planlıyor. Bu iki kulübün yanı sıra son dönemde transfer piyasasındaki çılgın rakamları ile dikkat çeken Suudi kulüplerinden Al-Taawoun da Uğurcan Çakır için devreye girdi.
ARAPLAR CİDDİLER
TAKVİM Gazetesi'nin ulaştığı Arap gazeteciler Al-Taawoun'un Uğurcan Çakır transferinde çok ciddi olduğunu ve kulüpten bu oyuncu için belirleyecekleri bonservis rakamını talep ettiklerini anlattı. Önümüzdeki günlerde resmi bir teklif ile Karadeniz ekibinin kapısını çalması beklenen Al-Taawoun'un Uğurcan Çakır için gözden çıkaracağı rakam ise henüz netlik kazanmadı. Uğurcan'ın sözleşmesi 2027'de bitecek.