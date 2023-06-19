Nottingham ve Roma'dan sonra Al-Taawoun da transfer için devreye girdi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye içinden gelen hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu oldu. Milli file bekçisinin adı yurt dışından birçok kulüple anılmaya başlandı. Avrupa'nın takibindeki başarılı eldiven için son olarak Suudi ekibi Al- Taawoun da devreye girdi.





ÜÇ KULÜP PEŞİNDE

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalyan devi Roma, Uğurcan Çakır için ön görüşme yaparken, henüz teklifini resmi olarak yapmadı. Geçtiğimiz sezon da Uğucan'ı isteyen Nottingham Forest, Bordo-Mavili ekibin kaptanı için hamle yapmayı planlıyor. Bu iki kulübün yanı sıra son dönemde transfer piyasasındaki çılgın rakamları ile dikkat çeken Suudi kulüplerinden Al-Taawoun da Uğurcan Çakır için devreye girdi.