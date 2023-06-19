Beşiktaş stoper transferi için tanıdık bir isme yöneldi!

Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında. 32 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper istikrarlı yapısı ile dikkat çekerken uzun yıllardır İtalya Ligi Serie A'da oynamayı başarabilmiş bir savunma oyuncusu 4 kez Brezilya Milli Takım formasını giyen Juan Jesus'un adı önceki yıllarda Fenerbahçe ile de çok anılmıştı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçilse de Beşiktaşlı kurmayların öncelikle Romain Saiss'in takımdan ayrılıp ayrılmamasının kesinleşmesini beklediği ifade ediliyor.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta Napoli forması giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus bu maçlarda 2 kez fileleri sarstı.





BEŞİKTAŞ'TAN HALİL HAMLESİ

Beşiktaş transfer gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor. Şenol Güneş'in, yerli oyuncu sayısının arttırılması isteği doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşme yapıldı. Halil'in Brentford kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirmeyi planlıyor. Halil Dervişoğlu'nun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...