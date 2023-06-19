Beşiktaş stoper transferi için tanıdık bir isme yöneldi!

Beşiktaş'ta transfer çalışması hız kazanırken önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Faslı stoper Romain Saiss'in yerine Siyah-Beyazlı ekipte stoper arayışları dev am ediyordu. Gelen bilgilere Beşiktaş, önceki sezon da gündemine aldığı Brezilyalı stoper Juan Jesus ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon Napoli ile şampiyonluk yaşayan Juan Jesus'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Napoli ile 19 resmi çıkan Jesus daha fazla şans bulabileceği bir takımda oynamak istiyor.
Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında. 32 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper istikrarlı yapısı ile dikkat çekerken uzun yıllardır İtalya Ligi Serie A'da oynamayı başarabilmiş bir savunma oyuncusu 4 kez Brezilya Milli Takım formasını giyen Juan Jesus'un adı önceki yıllarda Fenerbahçe ile de çok anılmıştı. Oyuncunun menajeri ile temasa geçilse de Beşiktaşlı kurmayların öncelikle Romain Saiss'in takımdan ayrılıp ayrılmamasının kesinleşmesini beklediği ifade ediliyor.
19 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta Napoli forması giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus bu maçlarda 2 kez fileleri sarstı.
BEŞİKTAŞ'TAN HALİL HAMLESİ
Beşiktaş transfer gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor. Şenol Güneş'in, yerli oyuncu sayısının arttırılması isteği doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşme yapıldı. Halil'in Brentford kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirmeyi planlıyor. Halil Dervişoğlu'nun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...
WELİNTON PENDİK'E İMZAYI ATIYOR
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve yollarını ayıran 34 yaşındaki Brezilyalı stoperle anlaşma sağladı. Sambacı futbolcunun önümüzdeki günlerde Pendikspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Beşiktaş'a 2020 yılında Alanyaspor'dan transfer olan Welinton, Sergen Yalçın yönetiminde Siyah-Beyazlı forma ile şampiyonluk yaşamıştı.