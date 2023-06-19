Aslan masaya oturdu: Nicolo Zaniolo için 7 kulüp harekete geçti!

Sezon finalini mükemmel bir şekilde yapan Nicolo Zaniolo'yla ilgili transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Şu ana kadar İtalyan futbolcu için Galatasaray'la temasa geçen kulüp sayısının 7 olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere'den Tottenham, Aston Villa, West Ham ve Arsenal, Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturdu. Zaniolo'nun bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.
Genç futbolcunun da ayrılık konusunda çok kararlı olmadığı, gerekirse 1 yıl daha Galatasaray'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşündüğü öğrenildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz cuma günü A Spor canlı yayınına çıkmış ve Zaniolo'nun ayrılık ihtimaline karşın alternatif isimleri belirlediklerini söylemişti.
İTALYA 3. BİTİRDİ
Uluslar Ligi'nde İtalya forması giyen Zaniolo, İspanya maçından sonra Hollanda karşısında da forma giydi. İtalya, Portakalları 3-2 yendi ve turnuvayı 3. bitirdi. Zaniolo 64'te oyuna dahil oldu.