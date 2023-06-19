Aslan masaya oturdu: Nicolo Zaniolo için 7 kulüp harekete geçti!

Sezon finalini mükemmel bir şekilde yapan Nicolo Zaniolo'yla ilgili transfer iddiaları her geçen gün artıyor. Şu ana kadar İtalyan futbolcu için Galatasaray'la temasa geçen kulüp sayısının 7 olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere'den Tottenham, Aston Villa, West Ham ve Arsenal, Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturdu. Zaniolo'nun bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.