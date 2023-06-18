Çizme basından bomba iddia! Fenerbahçe, Musa Barrow için harekete geçti





FENER PAZARLIK İÇİN HAZIR

Haberde Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu ve çok kısa bir süre içinde Bologna Kulübü ile bonservis için masaya oturacağı belirtildi. 24 yaşında ve 1.84 boyundaki Musa Barrow'un 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Musa Barrow'un güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında. 28 kez Gambiya Milli Takımı'nın formasını giyen Barrow bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Musa Barrow sol kanat dışında santrfor ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kanat olmasına rağmen gol yollarında son derece etkili ve yıpratıcı bir oyuncu tipi olan Barrow için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklifte bulunacağı ise merak konusu. Kanarya daha önce de Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'ye de talip olmuştu. Sarı-Lacivertli kurmayların Musa Barrow ile birlikte Orsolini için de girişimlerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

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