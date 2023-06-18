Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çizme basından bomba iddia! Fenerbahçe, Musa Barrow için harekete geçti

    İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi Fenerbahçe’nin Bologna’nın sol kanadı Musa Barrow için harekete geçtiğini yazdı. Habere göre, Fenerbahçe kısa süre içinde Bologna ile de masaya oturacak.

    Fener dümeni Musa Barrow’a kırdı

    Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, İtalyan medyasından iddialı bir haber geldi. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow ile ilgilendiğini yazdı.



    FENER PAZARLIK İÇİN HAZIR
    Haberde Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu ve çok kısa bir süre içinde Bologna Kulübü ile bonservis için masaya oturacağı belirtildi. 24 yaşında ve 1.84 boyundaki Musa Barrow'un 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Musa Barrow'un güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında. 28 kez Gambiya Milli Takımı'nın formasını giyen Barrow bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Musa Barrow sol kanat dışında santrfor ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kanat olmasına rağmen gol yollarında son derece etkili ve yıpratıcı bir oyuncu tipi olan Barrow için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklifte bulunacağı ise merak konusu. Kanarya daha önce de Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'ye de talip olmuştu. Sarı-Lacivertli kurmayların Musa Barrow ile birlikte Orsolini için de girişimlerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Üvey anne
    Haberler Spor Çizme basından bomba iddia! Fenerbahçe, Musa Barrow için harekete geçti
        loading
        SON DAKİKA