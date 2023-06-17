Beşiktaş'tan flaş Kuzyaev hamlesi! Rus futbolcudan dönüş bekleniyor...

KUZYAEV'E TEKLİF YAPILDI

Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş resmi teklifini yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş'in sistemine uygun bir isim olarak görülen ve bonservisi elinde bulunan Kuzyaev, merkez orta saha, sağ açık ve de sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.