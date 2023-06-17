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    Beşiktaş'tan flaş Kuzyaev hamlesi! Rus futbolcudan dönüş bekleniyor...

    Orta alana takviye yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar flaş bir hamle yaptı. Skorer kimliği ile bilinen ve bonservisi elinde olan Daler Kuzyaev için düğmeye basıldı. Rus futbolcudan dönüş bekleniyor.

    Kuzyaev hamlesi

    Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal, yakın ilişkiler kurduğu Zenit Saint Petersburg ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'da böylelikle yeni sezona dair ilk somut transfer adımı atılmış olacak.

    KUZYAEV'E TEKLİF YAPILDI
    Kariyerine Avrupa'da mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan bir takımda devam etmek isteyen 30 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş resmi teklifini yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş'in sistemine uygun bir isim olarak görülen ve bonservisi elinde bulunan Kuzyaev, merkez orta saha, sağ açık ve de sol açık mevkilerinde oynayabiliyor.

    SKORER BİR TARZI BULUNUYOR
    Etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkati çeken Kuzyaev, bu sezon Zenit ekibinde 35 karşılaşmada forma giyerken, 5 gol attı ve 7 de asist kaydetti. Kuzyaev kariyerinde daha önce Grozny, Karelia, Neftekhimik takımlarında da oynadı. Rus yıldızın toplamda ise kariyerinde oynadığı 306 maçta 24 gol, 34 de asisti bulunuyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş'tan flaş Kuzyaev hamlesi! Rus futbolcudan dönüş bekleniyor...
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