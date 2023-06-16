Kartal av peşinde! Beşiktaş orta saha için Beka Beka'yı gözüne kestirdi...

HEDEF KİRALIK OLARAK ALMAK
LE Parisien'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 2027 yılına kadar Nice Kulübü ile sözleşmesi süren Kongo kökenli Fransız orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösteriyor. Siyah- Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Beka Beka'yı kiralamak istediği ifade edildi. Futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin de başladığı belirtildi. Sürecin ise olumlu bir şekilde ilerlediği öne sürülüyor.
TAKIM ADINA TAM BIR JOKER
1.78 boyundaki Alexis Beka Beka birden fazla pozisyonda oynayabiliyor olmasıyla dikkati çekiyor. Ön libero, merkez orta saha ve ihtiyaca göre stoper pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Beka Beka, sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.