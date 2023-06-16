Kartal av peşinde! Beşiktaş orta saha için Beka Beka'yı gözüne kestirdi...

HEDEF KİRALIK OLARAK ALMAK

LE Parisien'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 2027 yılına kadar Nice Kulübü ile sözleşmesi süren Kongo kökenli Fransız orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösteriyor. Siyah- Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Beka Beka'yı kiralamak istediği ifade edildi. Futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin de başladığı belirtildi. Sürecin ise olumlu bir şekilde ilerlediği öne sürülüyor.