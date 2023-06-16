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    Kartal av peşinde! Beşiktaş orta saha için Beka Beka'yı gözüne kestirdi...

    Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak Beşiktaş ile ilgili Fransa’dan bir transfer iddiası geldi. Fransızlar, Kartal’ın Ligue 1 ekibi Nice’te oynayan Beka Beka’yı kiralamak istediğini ileri sürdü.

    Beka Beka sürprizi

    Gelecek sezon şampiyonluk hesapları yapan ve transfer çalışmalarına da bu yönde ağırlık veren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ismin Fransa Ligue 1'de Nice forması giyen Alexis Beka Beka olduğu öne sürüldü.

    HEDEF KİRALIK OLARAK ALMAK
    LE Parisien'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 2027 yılına kadar Nice Kulübü ile sözleşmesi süren Kongo kökenli Fransız orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösteriyor. Siyah- Beyazlılar'ın 22 yaşındaki Beka Beka'yı kiralamak istediği ifade edildi. Futbolcunun transferi için kulüpler arasındaki görüşmelerin de başladığı belirtildi. Sürecin ise olumlu bir şekilde ilerlediği öne sürülüyor.

    TAKIM ADINA TAM BIR JOKER
    1.78 boyundaki Alexis Beka Beka birden fazla pozisyonda oynayabiliyor olmasıyla dikkati çekiyor. Ön libero, merkez orta saha ve ihtiyaca göre stoper pozisyonlarında oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Beka Beka, sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.

        Bu sezon Nice ekibinde toplam 22 maçta forma giyen Fransız oyuncu, takımına 1 gollük katkı verdi. Mücadeleci ve hırslı bir oyuncu olarak bilinen genç futbolcu kariyerinde daha önce Rus ekibi Lokomotiv Moskova ve Fransız ekibi Caen'de top koşturdu.

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        Haberler Spor Kartal av peşinde! Beşiktaş orta saha için Beka Beka'yı gözüne kestirdi...
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