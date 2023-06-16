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    • 16.06.2023 19:53
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    • 16.06.2023 19:53
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    Brighton Mahmoud Dahoud'u transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u renklerine bağladığını duyurdu.

    Brighton Mahmoud Dahoud’u transfer etti

    Arjantinli oyuncusu Alexis Mac Allister'ı Liverpool'a yollayan İngiltere temsilcisi, Brezilyalı forvet Joao Pedro ve İngiliz orta saha James Milner'ın ardından üçüncü önemli transferine imza attı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Suriye asıllı Almanoyuncu Dahoud'la dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

    Borussia Dortmund formasıyla 141 maçta 5 gol ve 17 asistlik performans sergileyen defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon ilk 11'deki yerini kaptırmış ve sadece 9 lig maçında görev alabilmişti.

    Mahmoud Dahoud, Almanya Milli Takımı'nda ise 2 maçta forma giydi.

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