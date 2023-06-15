TFF Başkanı Büyükekşi Kuntz'un geleceği ile ilgili net konuştu: Farklı sonuç olursa değerlendiririz!

Letonya ve Galler maçları öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Önce Letonya maçı, daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek.
Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'ya gitmek. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz" dedi.
Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık haberlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz" diye konuştu.