TFF Başkanı Büyükekşi Kuntz'un geleceği ile ilgili net konuştu: Farklı sonuç olursa değerlendiririz!

Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşallah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN