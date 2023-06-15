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    TFF Başkanı Büyükekşi Kuntz'un geleceği ile ilgili net konuştu: Farklı sonuç olursa değerlendiririz!

    TFF Başkanı, Stefan Kuntz hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi. Büyükekşi, “Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Farklı sonuç olursa değerlendiririz” dedi.

    Farklı sonuç olursa değerlendiririz!

    Letonya ve Galler maçları öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Önce Letonya maçı, daha sonra da Samsun'da Galler'le maçımız var. Hedef 2 maçta 6 puan alabilmek.

    Hedefimiz ilk 2'de olup, Almanya'ya gitmek. Hem oradaki vatandaşlarımızın gururu olabilmek için hem de ikinci en çok Türk'ün yaşadığı ülkede kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz" dedi.

    Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili ayrılık haberlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu anda maça gidiyoruz. Bu şekilde bir şey doğru değil. Hedefimiz 2 maçı kazanmak. Ondan sonra bunları değerlendiririz" diye konuştu.

        ÖNEMLİ TURNUVA
        Büyükekşi, "Bütün odağımız milli takım. Sırasıyla gidersek; önce Şampiyonlar Ligi finaliydi, onu başardık. İnşallah darısı bu iki maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz.

        Farklı sonuçlar olursa, ona göre hareket ederiz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Hocamızla yola devam ediyoruz. Başarılı olması için de her türlü desteği veriyoruz. İnşallah başarılı olur çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor TFF Başkanı Büyükekşi Kuntz'un geleceği ile ilgili net konuştu: Farklı sonuç olursa değerlendiririz!
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