Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.06.2023 12:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2023 12:37
    ABONE OL

    Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim

    Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Cimbom, orta saha pozisyonuna bir takviye yapacak. Birçok oyuncuyu listesinde bulunduran Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişme ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

    Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar, alternatifli bir kadro için harekete geçerken, ihtiyaç duyduğu mevkilere de takviyeler gerçekleştirecek.
    Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

    ROTA İNGİLTERE LİGİ

    Cimbom'un scout ekibi hummalı bir çalışma yürütürken, Galatasaray gözünü orta saha takviyesi için İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig devi Chelsea'den listesine aldığı futbolcu da belli oldu.

    Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

    ANDREY SANTOS GÜNDEMDE

    Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andrey Santos'u gözüne kestirdi. Aslan'ın bu oyuncuyla ilgili transfer planına ise takvim.com.tr ulaştı.

        Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

        ÇALIŞMA İZNİ KONUSUNDA SORUN YAŞIYOR

        Merkez orta saha, sol açık ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen genç Sambacı, İngiltere'de çalışma izni konusunda problemler yaşıyor. Galatasaray'ın, 1.80 boyunda olan ve sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.
        Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

        VASCO'DA KİRALIK OYNADI

        Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve bonservisi 2030 yılına kadar Chelsea'de bulunan Andrey Santos, Vasco da Gama ekibinde kiralık forma giydi. Vasco ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten futbolcunun yeniden bir takıma kiralanması bekleniyor.
        Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

        10 GOLE KATKI

        2023 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 24 maça çıkan futbolcu, 9 gol attı ve 1 de asist yaptı. 2022 sezonunda ise Brezilyalı genç yıldız, Vasco da Gama formasıyla 36 karşılaşmada 8 gol üretti.

            Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

            OKAN BURUK DA SICAK BAKIYOR

            Brezilya U-20 forması giyip kaptanlık rolünü üstlenen Andrey Santos, ülkesinde ve Avrupa'da gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor olması ve yüksek potansiyeli sebebiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
            Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

            DEFANS OLARAK BAŞLADI, MEVKİSİ DEĞİŞTİ

            Henüz 4 yaşındayken fazla kiloları sebebiyle futsala merak salan Andrey santos, 'güzel oyuna' aşık olduktan sonra, önce defans mevkisinde oynamaya başladı. Vasco da Gama'da ilk profesyonel maçına 16 yaşındayken çıkan futbolcu, daha sonra kariyerinde de yükselişe geçti.
            Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

            CHELSEA İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

            Son dönemlerde İspanyol devi Real Madrid'e genç yetenekleri sunmasına alışkın olduğumuz Brezilya futbolu, Premier Lig'e de bir oyuncu armağan etti. 6 Ocak 2023'te Vasco da Gama'dan Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olan ve uzun vadeli bir kontrat (2030) imzalayan genç oyuncu, ardından Vasco'ya kiralık verildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kabine toplanıyor!
            Haberler Spor Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray'ın hedefindeki isim
                loading
                SON DAKİKA