Okan Buruk işaret etmişti! İşte Galatasaray’ın hedefindeki isim

VASCO'DA KİRALIK OYNADI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve bonservisi 2030 yılına kadar Chelsea'de bulunan Andrey Santos, Vasco da Gama ekibinde kiralık forma giydi. Vasco ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten futbolcunun yeniden bir takıma kiralanması bekleniyor.