Cimbom’da Eduardo sesleri! Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'un olası ayrılığı durumunda rotasını Brezilya'ya kıracak. Brezilya medyasında Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Santos'a forma giyen 27 yaşındaki stoper Eduardo Bauermann ile yakından ilgilendiği vurgulandı.

2022 yılında Santos'a transfer olan ve sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan yıldız futbolcu 20 maçta forma giyerken 3 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Eduardo Baurmann için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmedi.

Santos'ta toplamda 78 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı. Brezilya Ligi'nde 94 maçta görev alan Euardo 4 gol ve 2 asistle 6 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncu Santos dışında America Futebol Clube, Figueirense, Parana, Capibaribe, Goianiense ve Sporting Club gibi takımların formasını da giydi.

HAGİ ASLAN'IN KISKACINDA!

Galatasaray ile ilgili dış basında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce de gündeme gelen Ianis Hagi, İskoç kulübü Rangers tarafından satış listesine kondu. Rangers, kontratını Aralık ayında uzatmış olmasına rağmen bu yaz Ianis Hagi'yi satmaya hazır.

Son dönemde İspanyol ekibi Celta Vigo ve Alman takımlarından teklifler konuşuluyor ama Galatasaray da sakatlığından sonra onunla ilgileniyor. 24 yaşındaki 10 numaranın Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Hagi geride kalan sezonda sadece 11 maçta görev aldı. Sakatlıktan yana çok çekti.