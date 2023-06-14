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    Beşiktaş'tan stoper transferi! Güneş Daniel Amartey ve Vitor Tormena için onay verdi

    Stoper transferi için harekete geçen Beşiktaş, Leicester ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey’i listenin ilk sırasına aldı. Diğer aday ise Braga’nın sambacı stoperi Vitor Tormena. Menajarler ile temasa geçilmiş durumda...

    Görevimiz Stoper

    Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, gündeminin ilk sırasına stoper transferini aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla stoper için harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların gündeminde 2 isim var.

    Güneş'in de bu iki isme onay verdiği ve bu iki stoperden birisini takımında görmek istediğini yönetime iletti.

    Beşiktaş'ın gündemindeki ilk aday Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey. 2016'dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey son derece tecrübeli bir isim.

        Gana Milli Takım formasını 48 kez giyen Amartey'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Ancak Ganalı stoperi isteyen başka takımlarda var. Diğer aday ise Portekiz'de Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena. 27 yaşında ve 1.92 soyunda olan Tormena'nin Braga ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        DİĞER ADAY TORMENA
        Tormena'nın güncel piyasa değiri 4 milyon Euro. Ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle bu rakamın altına inilmeye çalışılıyor. Tormena stoper dışında sağ bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor.

        DANIEL AMARTEY ÇOK TECRÜBELİ
        Beşiktaş'ın stoper listesinin ilk sırasında yer alan Daniel Amartey 48 kez Gana Milli Takım formasını terletti.

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