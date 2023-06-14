Beşiktaş'tan stoper transferi! Güneş Daniel Amartey ve Vitor Tormena için onay verdi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, gündeminin ilk sırasına stoper transferini aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla stoper için harekete geçen Siyah-Beyazlı kurmayların gündeminde 2 isim var.
Güneş'in de bu iki isme onay verdiği ve bu iki stoperden birisini takımında görmek istediğini yönetime iletti.
Beşiktaş'ın gündemindeki ilk aday Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey. 2016'dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey son derece tecrübeli bir isim.