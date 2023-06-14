Beşiktaş'tan stoper transferi! Güneş Daniel Amartey ve Vitor Tormena için onay verdi

Gana Milli Takım formasını 48 kez giyen Amartey'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında. Ancak Ganalı stoperi isteyen başka takımlarda var. Diğer aday ise Portekiz'de Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena. 27 yaşında ve 1.92 soyunda olan Tormena'nin Braga ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.