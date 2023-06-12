Beşiktaş'tan Redmond’a yakın markaj! Kartal, İngiliz kanat oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor....

İlk olarak Redmond'un eşinin İngiltere'ye dönmek istediği iddiası geldi. Sonrasında Beşiktaş'ın takımda tutmak istediği Redmond'un durumuyla ilgili olarak, oyuncunun menajeri Simon Bayliff, açıklamada bulundu. Simon Bayliff açıklamasında, "Premier Lig'den üç, Beşiktaş'tan da bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti.