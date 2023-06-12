Beşiktaş'tan Redmond’a yakın markaj! Kartal, İngiliz kanat oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor....

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Nathan Redmond'u takımda tutmak isterken, İngiliz oyuncu ile ile ilgili olarak önemli gelişmeler yaşandı.
İlk olarak Redmond'un eşinin İngiltere'ye dönmek istediği iddiası geldi. Sonrasında Beşiktaş'ın takımda tutmak istediği Redmond'un durumuyla ilgili olarak, oyuncunun menajeri Simon Bayliff, açıklamada bulundu. Simon Bayliff açıklamasında, "Premier Lig'den üç, Beşiktaş'tan da bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti.
İstanbul'da geçirdiği zamanı ve Beşiktaş'ta oynamayı çok seviyordu. Yakında kararını verecek." ifadelerini kullandı. İstanbul'a davet edilen ve hafta içinde gelmesi beklenen Simon Bayliff ile Beşiktaş yönetiminin bu açıklamanın ardından vakit kaybetmeden temasa geçtiği öğrenildi.