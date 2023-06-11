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    • Spor
    • 11.06.2023 17:57
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    • 11.06.2023 17:57
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    UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City İstanbul'dan ayrıldı

    Avrupa'nın en büyük kupasında İtalya temsilcisi Inter'i mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İngiliz ekibi Manchester City, İstanbul'dan özel uçakla ayrıldı.

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    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City İstanbul'dan ayrıldı
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