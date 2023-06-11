İşte dev gecede yaşananlar! "Emeği geçenlere teşekkürler"

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER!

İstanbul 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. 2005'te oynanan Liverpool - Milan finali gelmiş geçmiş en iyi maçlardan biri olurken, dün geceki maç beklentileri karşılayamadı. Maça Manchester City'yi oynatmamak üzerine çıkan Inter, Rodri'nin önüne düşen topu engelleyemedi. Son dakikalarda Lukaku ile net bir fırsatı harcayan İtalyanlar, evlerine üzgün döndü. İlk kez Avrupa'nın en büyüğü olan City'de futbolcular ve taraftarlar ise unutamayacakları bir gece yaşadılar.