Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Yunan basınına konuştu: Kourbelis lider bir oyuncu

    Yunan medyasına konuşan Bjelica, “Kourbelis uzun yıllar Panathinaikos’un kaptanı ve lideriydi. Aynısının şimdi takımımız Trabzonspor’a da olmasını bekliyorum” dedi.

    Kourbelis lider bir oyuncu

    Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi ve Dimitrios Kourbelis ile anlaştı... Karadeniz ekibinin teknik direktörü Nenad Bjelica, 29 yaşındaki ön libero hakkında görüşlerini paylaştı, oyuncunun kendileri açısından tercih sebebi olmasına açıklık getirdi.



    DEĞERLİ OYUNCU
    Yunan     basınından Sdna'ya konuşan Hırvat çalıştırıcı "Kourbelis'in Trabzonspor için önemli bir futbolcu olmasını bekliyorum. Uzun yıllar Panathinaikos'un kaptanı ve lideriydi. Aynısının şimdi takımımız Trabzonspor'a da olmasını bekliyorum" dedi. Bordo-Mavililer'de oyunu tecrübeli futbolcunun üzerine inşa etme arzusu olduğunu kaydeden Bjelica şöyle devam etti: "Defansif orta saha ve box to box olarak oynayabilen bir futbolcu. Dimitrios'un sahip olduğu deneyimle Trabzonspor'un Türkiye liginde ilk 3'e dönmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Yunan basınına konuştu: Kourbelis lider bir oyuncu
        loading
        SON DAKİKA