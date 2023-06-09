Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Yunan basınına konuştu: Kourbelis lider bir oyuncu





DEĞERLİ OYUNCU

Yunan basınından Sdna'ya konuşan Hırvat çalıştırıcı "Kourbelis'in Trabzonspor için önemli bir futbolcu olmasını bekliyorum. Uzun yıllar Panathinaikos'un kaptanı ve lideriydi. Aynısının şimdi takımımız Trabzonspor'a da olmasını bekliyorum" dedi. Bordo-Mavililer'de oyunu tecrübeli futbolcunun üzerine inşa etme arzusu olduğunu kaydeden Bjelica şöyle devam etti: "Defansif orta saha ve box to box olarak oynayabilen bir futbolcu. Dimitrios'un sahip olduğu deneyimle Trabzonspor'un Türkiye liginde ilk 3'e dönmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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