Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu: Bjelica ile müzemize kupa ekleyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica ile müzelerine kupa ekleyeceklerini belirten Doğan, "Bjelica, şehrin nabzını, önümüzdeki engelleri ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişiydi. Son maçlarda da bu anlattıklarımı bize gayet iyi şekilde gösterdi. Çok doğru bir karar verdiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.