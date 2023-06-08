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    • 08.06.2023 12:50
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    • 08.06.2023 13:00
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    ÖZEL | Galatasaray'a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix'in ardından...

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, 4 koldan yıldız transfer avında... Galatasaray ile son dönemde bir çok yıldız oyuncunun ismi yan yana geliyor. İşte ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

    Leicester City ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans, Galatasaray'ın bu pozisyon için düşündüğü 1 numaralı isim konumunda… Sarı-Kırmızılılar Belçikalı yıldızın transferini sonlandırarak taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor.
    ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

    BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

    Premier Lig'de bu sezon küme düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren ve olumlu bir dönüş alan Galatasaray Yönetimi kısa süre içinde yapacağı son görüşme ile transferde son noktayı koymak istiyor.
    ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

    37 MAÇTA 6 GOLE KATKI VERDİ

    26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Leicester City formasıyla 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşayan Tielemans, 2 de asist yaptı. Belçika Milli Takımı'nda 58 maça çıkan Tielemans 5 kez fileleri havalandırdı.
        ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

        JOAO FELİX'İN DE ADI GEÇİYOR

        Galatasaray'da transferde adı geçen son isim ise Joao Felix… Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli yıldız oyuncu için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Yeni transferleri Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna yetiştirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın transfer hedefinde olan Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi.
        ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

        SOSYAL MEDYADAN ASLAN'I TAKİBE ALDI

        Bonservisi Atletico Madrid'de olan Portekizli yıldız Joao Felix, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Bu hamle sonrası Galatasaray taraftarını heyecan bastı. Galatasaray, Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralamak istiyor. Bu sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki hücumcu, Premier League'de 16 maçta 4 gol attı.
        ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

        SOL KANADA BORNA SOSA

        Galatasaray, Tielemans ve Joao Felix ile görüşmelerini sürdürürken sol kanat için de yoğun bir mesai içinde. Cimbom'da gündeme gelen son isim Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 25 yaşındaki Hırvat Borna Sosa oldu. Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Hırvat kanat, geride kalan sezonda 30 maçta forma giyerken 2 gol ve 12 asist üretti.

            ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

            ALMANLAR 12 MİLYON EURO İSTİYOR

            Sarı-Kırmızılılar, transfermarkt değeri 15 milyon euro olan yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman kulübü ile görüşmelere başladı. Galatasaray Yönetimi, yıldız oyuncuya yıllık 700 bin euro önerdi. Cimbom, satın alma opsiyonu için 8 milyon euro teklif ederken Alman kulübü ise 12 milyon euroda diretiyor.

            ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

            14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

            Hırvatistan Milli Takımı'nda 14 kez forma giyen Borna Sosa, 2018 yılında Dinamo Zagreb'ten Stuttgart'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray kurmayları yeni sezon kamp dönemi başlamadan transferi sonlandırmak istiyor. Geride kalan sezonda play-out maçları sonrası kümede kalan Stuttgart'ta Sosa takımdan kesin olarak ayrılmayı planlıyor.
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            Haberler Spor ÖZEL | Galatasaray'a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix'in ardından...
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