ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

SOL KANADA BORNA SOSA



Galatasaray, Tielemans ve Joao Felix ile görüşmelerini sürdürürken sol kanat için de yoğun bir mesai içinde. Cimbom'da gündeme gelen son isim Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen 25 yaşındaki Hırvat Borna Sosa oldu. Stuttgart ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Hırvat kanat, geride kalan sezonda 30 maçta forma giyerken 2 gol ve 12 asist üretti.