ÖZEL | Galatasaray’a bir yıldız daha! Tielemans ve Felix’in ardından...

Leicester City ile yollarını ayıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans, Galatasaray'ın bu pozisyon için düşündüğü 1 numaralı isim konumunda… Sarı-Kırmızılılar Belçikalı yıldızın transferini sonlandırarak taraftarına yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Premier Lig'de bu sezon küme düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız futbolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştiren ve olumlu bir dönüş alan Galatasaray Yönetimi kısa süre içinde yapacağı son görüşme ile transferde son noktayı koymak istiyor.
37 MAÇTA 6 GOLE KATKI VERDİ
26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Leicester City formasıyla 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşayan Tielemans, 2 de asist yaptı. Belçika Milli Takımı'nda 58 maça çıkan Tielemans 5 kez fileleri havalandırdı.