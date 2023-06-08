Messi ABD yolcusu! Bu sözlerle açıkladı

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. PSG'den ayrılan süper yıldız, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin yolunu tuttu.
Inter Miami kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Yapılan bu paylaşım oldukça fazla etkileşim aldı.
Barcelona'nın ardından imza attığı PSG'de 2 yıl geçiren Lionel Messi, bu süreçte Fransız ekibinde 75 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu maçlarda 32 gol attı ve 34 asist yaptı.
ASTRONOMİK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!
Messi, Inter Miami'ye transfer olarak, Al Hilal'den astronomik teklifi de geri çevirmiş oldu.
Inter Miami kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu. Yapılan bu paylaşım oldukça fazla etkileşim aldı.
Barcelona'nın ardından imza attığı PSG'de 2 yıl geçiren Lionel Messi, bu süreçte Fransız ekibinde 75 maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu maçlarda 32 gol attı ve 34 asist yaptı.
ASTRONOMİK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ!
Messi, Inter Miami'ye transfer olarak, Al Hilal'den astronomik teklifi de geri çevirmiş oldu.