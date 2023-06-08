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    Fenerbahçe Dembele’ye resmi teklif yaptı! İşte o teklif...

    Fenerbahçe, Lyon ile sözleşmesi biten Moussa Dembele’ye resmi teklif yaptı. Dembele’ye yıllık 3 milyon Euro’dan 4 senelik kontrat önerildi, yıldız isimden dönüş bekleniyor.

    Dembele’ye 12 Milyon Euro

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, hücuma takviye yapacak. Enner Valencia'nın ayrılma ihtimali sebebiyle çalışmalar hızlanırken, teklif yapılan ismin Moussa Dembele olduğu öğrenildi.

    4 YILLIK SÖZLEŞME
    Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin menajeriyle irtibat kurdu. Sarı-Lacivertliler, Mali ve Fransa vatandaşlığı bulunan golcü futbolcuya 4 yıllık bir sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeme yapabileceğini de taahhüt etti.

    Dembele, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda Kanarya'dan 4 yılda 12 milyon euro gelir elde edecek. Bu sezon Lyon'da, lig ve kupada olmak üzere toplam 28 maçta oynayan Dembele, 3 gol ve 1 asist üretti.

        Geçen sezon 36 maçta 22 gol, 5 asist kaydeden futbolcu, kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Celtic ve Fulham takımlarında da oynadı. 15 milyon euro değer biçilen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Moussa Dembele'nin bugüne kadarki kariyerinde toplam 353 maçta 152 gol, 47 de asisti bulunuyor.

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