Fenerbahçe Dembele’ye resmi teklif yaptı! İşte o teklif...

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin menajeriyle irtibat kurdu. Sarı-Lacivertliler, Mali ve Fransa vatandaşlığı bulunan golcü futbolcuya 4 yıllık bir sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeme yapabileceğini de taahhüt etti.