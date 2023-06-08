Fenerbahçe Dembele’ye resmi teklif yaptı! İşte o teklif...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, hücuma takviye yapacak. Enner Valencia'nın ayrılma ihtimali sebebiyle çalışmalar hızlanırken, teklif yapılan ismin Moussa Dembele olduğu öğrenildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin menajeriyle irtibat kurdu. Sarı-Lacivertliler, Mali ve Fransa vatandaşlığı bulunan golcü futbolcuya 4 yıllık bir sözleşme önerdi. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeme yapabileceğini de taahhüt etti.
Dembele, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda Kanarya'dan 4 yılda 12 milyon euro gelir elde edecek. Bu sezon Lyon'da, lig ve kupada olmak üzere toplam 28 maçta oynayan Dembele, 3 gol ve 1 asist üretti.