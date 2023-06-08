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    Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Konya'ya takıldı: 7 Maçlık seri sona erdi... | Atiba'ya hüzünlü veda..

    Beşiktaş, Konya karşısında Gedson ve Muleka ile 2 farklı yakaladı. Konyaspor, Oğulcan, Mahir ve Pozuelo ile öne geçti. Son sözü ise Beşiktaşlı Tayfur Bingöl söyledi.

    Atiba’ya ve 2.’liğe veda

    Süper Lig'de Beşiktaş sezonun son maçında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar böylece ligi 3. sırada tamamladı. Henüz 6. dakikada Beşiktaş golü buldu. Gedson Fernandes sıfır noktasından yaptığı klas bir vuruşla takımını öne geçirdi:

    1-0... 41'de Muleka, kaleci Sehic ile karşı karşı kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0... 45+2'de Konyasporlu Oğulcan uzak mesafeden attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

    10 KİŞİ KALAN RAKİBİNİ GEÇEMEDİ
    Konyaspor 2. yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 47'de Guilherme'nin ortasında Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda top çizgiyi geçti: 2-2... 51'de Pozuelo çaprazdan yaptığı vuruşla Konyaspor'u öne geçirdi: 2-3. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Tayfur Bingöl eşitlik golünü attı: 3-3. Kalan dakikalarda 10 kişi kalan Konya karşısında gol bulumayan Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi.



        BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ATİBA'YA JEST
        Beşiktaş'ta Atiba'ya dün veda edildi. Futbolcular sahaya Atiba tişörtü ile çıktı. Başkan Çebi Kanadalı yıldızı plaket verdi. Maç sonunda Atiba, taraftara seslendi.


        CENK TOSUN'UN GÖZYAŞLARI
        Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Milli golcü oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamadı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun bir kez daha talihsizlik yaşaması taraftarı da bir hayli üzdü. Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajları gönderdi.



        ŞENOL GÜNEŞ: GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Günümüzde değildik. Puan kaybı çok normal" diye konuştu.

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