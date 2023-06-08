Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Konya'ya takıldı: 7 Maçlık seri sona erdi... | Atiba'ya hüzünlü veda..



CENK TOSUN'UN GÖZYAŞLARI

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıktı. Milli golcü oyundan çıkarken göz yaşlarına hakim olamadı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncunun bir kez daha talihsizlik yaşaması taraftarı da bir hayli üzdü. Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Cenk Tosun için geçmiş olsun mesajları gönderdi.