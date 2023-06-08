Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Konya'ya takıldı: 7 Maçlık seri sona erdi... | Atiba'ya hüzünlü veda..

Süper Lig'de Beşiktaş sezonun son maçında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar böylece ligi 3. sırada tamamladı. Henüz 6. dakikada Beşiktaş golü buldu. Gedson Fernandes sıfır noktasından yaptığı klas bir vuruşla takımını öne geçirdi:
10 KİŞİ KALAN RAKİBİNİ GEÇEMEDİ
Konyaspor 2. yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 47'de Guilherme'nin ortasında Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda top çizgiyi geçti: 2-2... 51'de Pozuelo çaprazdan yaptığı vuruşla Konyaspor'u öne geçirdi: 2-3. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Tayfur Bingöl eşitlik golünü attı: 3-3. Kalan dakikalarda 10 kişi kalan Konya karşısında gol bulumayan Beşiktaş'ın 7 maçlık serisi sona erdi.