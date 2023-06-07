UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı 2-1 yenen West Ham United, şampiyon oldu

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United kozlarını paylaştı. Finalde rakibini 2-1 mağlup eden West Ham United, Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Fiorentina yalnızca 5 dakika sonra Bonaventura ile yanıt verdi.
Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Jarrod Bowen sahneye çıktı ve West Ham'a şampiyonluğu getiren golü kaydetti.