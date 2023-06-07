Spor Toto Süper Lig'e veda eden son takım Bitexen Giresunspor oldu

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Ligden düşen son takımın belli olacağı haftada İstanbulspor Ümraniyespor'u mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Bu sonucun ardından Giresunspor lige veda eden takım oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor ile HangiKredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.
İstanbulspor, rakibini 4-0 yenerek Süper Lig'de kaldı. Giresunspor ise Antalyaspor'u 2-0 yenmesine karşın lige veda eden ikinci takım oldu.
Son maçların oynanmasıyla birlikte İstanbulspor, puanını 41'e yükseltti ve Giresunspor'un puan kaybını beklemeden ligde kalmayı başardı.