Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.06.2023 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 22:12
    ABONE OL

    Spor Toto Süper Lig'e veda eden son takım Bitexen Giresunspor oldu

    Son dakika haberi! Bitexen Giresunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.

    takvim.com.tr
    Süper Lig’e veda eden son takım belli oldu!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Ligden düşen son takımın belli olacağı haftada İstanbulspor Ümraniyespor'u mağlup etti ve ligde kalmayı başardı. Bu sonucun ardından Giresunspor lige veda eden takım oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor ile HangiKredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.

    İstanbulspor, rakibini 4-0 yenerek Süper Lig'de kaldı. Giresunspor ise Antalyaspor'u 2-0 yenmesine karşın lige veda eden ikinci takım oldu.

    Son maçların oynanmasıyla birlikte İstanbulspor, puanını 41'e yükseltti ve Giresunspor'un puan kaybını beklemeden ligde kalmayı başardı.


        İKİ SEZON KALDI
        2020-21 sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Giresunspor, 44 yıllık özlemi dindirmişti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sadece 2 sezon kalabildi.

        Geçtiğimiz sezon da düşmeme mücadelesi veren Giresunspor, ligi 16. sırada bitirerek ligde kalmayı başarmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar
        Haberler Spor Spor Toto Süper Lig'e veda eden son takım Bitexen Giresunspor oldu
            loading
            SON DAKİKA