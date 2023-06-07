Fırtına'da hedef artık yeni sezon! Trabzonspor Başakşehir'e 3-1 kaybetti ama genç isimler gelecek için umut verdi...

Süper Lig'de Trabzonspor, sezonun kapanış maçını Başakşehir deplasmanında yaptı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 34. dakikada Deniz Türüç ceza sahası dışından sol ayağıyla jeneriklik bir gol kaydetti. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
EREN ELMALI KENDİ AĞLARINA
48. dakikada serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0. 62'de sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü.
Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 79'da ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1. Trabzonspor sahadan yenik ayrılsa da oynattığı genç futbolcularla gelecek yıllar öncesi umut dolu mesajlar verdi.
SAVAŞACAĞIZ
Nenad Bjelica, maç sonu gelecek sezon hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi" dedi.