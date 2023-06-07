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    Fırtına'da hedef artık yeni sezon! Trabzonspor Başakşehir'e 3-1 kaybetti ama genç isimler gelecek için umut verdi...

    Fırtına altyapısından 7 oyuncu oynattı, 11’inde 30 yaş üstü tek isimV isca’ydı. Başakşehir’in gollerini Deniz, Eren (k.k) ve Lima attı. Trabzon’un sayısı Visca’dan geldi.

    Galiptir bu yolda mağlup

    Süper Lig'de Trabzonspor, sezonun kapanış maçını Başakşehir deplasmanında yaptı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 34. dakikada Deniz Türüç ceza sahası dışından sol ayağıyla jeneriklik bir gol kaydetti. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

    EREN ELMALI KENDİ AĞLARINA
    48. dakikada serbest vuruşta Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topu Eren Elmalı ters bir vuruş yaparak kendi kalesine gönderdi: 2-0. 62'de sağ kenardan ceza sahasına gönderilen top savunmadan döndü.

    Topu önünde bulan ve rakibini çalımlayan Visca'nın sol ayağıyla sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 79'da ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lima'nın, sol ayağının üstüyle gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu: 3-1. Trabzonspor sahadan yenik ayrılsa da oynattığı genç futbolcularla gelecek yıllar öncesi umut dolu mesajlar verdi.



    SAVAŞACAĞIZ
    Nenad Bjelica, maç sonu gelecek sezon hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi" dedi.

        SİOPİS BABA OLDU MAÇA ÇIKMADI
        Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, ikinci kez baba oldu. Manolis Siopis ve eşi Irini Delia'nın Selanik'te bir erkek çocuğu doğdu.

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        Haberler Spor Fırtına'da hedef artık yeni sezon! Trabzonspor Başakşehir'e 3-1 kaybetti ama genç isimler gelecek için umut verdi...
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