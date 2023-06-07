Fırtına'da hedef artık yeni sezon! Trabzonspor Başakşehir'e 3-1 kaybetti ama genç isimler gelecek için umut verdi...





SAVAŞACAĞIZ

Nenad Bjelica, maç sonu gelecek sezon hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza iyi mücadele, iyi enerji, iyi futbol sözünü verebilirim. Sahaya her maçı kazanmak için çıkacak bir takım sözünü verebilirim. Bunu bekleyebilirler bizden. Son üç maçı kazandığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Genç oyuncular fırsatı iyi değerlendirdi" dedi.