Cimbom Nuno Tavares'i gözüne kestirdi! Arsenal ve Tavares'in menajeriyle görüşmelere start verildi....

Sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra transfer operasyonuna start veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon en büyük sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan sol bek pozisyonunu çok önemli bir isimle takviye etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar'da Nuno Tavares sesleri yükseliyor.