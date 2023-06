Volkan Demirel: Fenerbahçe ile 2008’de bu duygunun en yükseğini yaşadım

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmeden önce Volkan Demirel 'in katıldığı özel bir davette sergilendi. BJK İnönü Spor Kompleksi 'nde FedEx 'in resmi sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanı sıra FedEx Express Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ile FedEx Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Şampiyonlar Ligi arması altında düzenlenen etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi , kulüpler arasında en büyük platform. Burada forma giymek büyük gurur, bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kupada oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim. Teşekkür ediyorum" dedi.Volkan Demirel, teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini ifade ederek, "İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız. Benim şu anda tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunun Türkiye'de olmasının önemi hakkında, " Manchester City Inter finali izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz. En büyük arzu ve dileğimiz bu. Türk misafirperverliğini de bu vesileyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından çok zor günler yaşandığını ifade eden Volkan Demirel, yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini belirterek, "Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gelecek senenin planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizden devam edeceğiz. Mersin'de oynayacağız biliyorsunuz. Mersin şehrinin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur. Gelecek ve ayrılan oyuncular var. Her ayrılan oyuncuya teşekkürlerimiz iletip mutlu şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Yerlerine gelenler hataya en az o kadar fayda sağlayacaktır" dedi.