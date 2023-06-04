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    Giresunspor tek golle umudunu korudu!

    Karadeniz ekibi, Ümraniyespor’u deplasmanda Bajic’in golüyle yenerek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. İşte sizler için derlediğimiz4 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Giresunspor umudunu korudu

    Giresunspor Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bjaic attı. Giresunspor puanını 37 taşıdı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile mücadele edecek. Ümraniyespor ise ligde tutunmak isteyen İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    A.GÜCÜ'NDE İŞLEM TAMAM
    Ankaragücü deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Karşılaşmada Sarı-Lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 24. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 42 puana yükseldi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı. Başkent temsilcisi gelecek hafta evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise sezonu Sivasspor deplasmanında tamamlayacak.



    1-1'LERİNİ ÜZMEDİLER!
    Süper Lig'de Konyaspor ile Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Konyaspor 39. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle öne geçti. Karagümrük'ün yıldız golcüsü Mbaye Diagne, 45+3'te beraberliği getiren golü kaydetti. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünden sonra gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



        SOLDAN KRİSTİANSEN GELİYOR
        Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçen şampiyon Galatasaray, savunmanın solu için Danimarkalı yıldızın peşine düştü. İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Danimarkalı sol bek Victor Kristiansen için Sarı-Kırmızılı kurmayların girişimde bulunduğu öğrenildi. Kristiansen'i isteyen başta kulüpler olması nedeniyle Galatasaray'ın elini çabuk tutmaya çalıştığı da gelen haberler arasında. 20 yaşında ve 1.81 boşunda olan Kristiansen 25 kez Danimarka alt yaş kategorilerinde forma giydi. Kristiansen'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olmasına karşın Galatasaray'ın fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.



        CİMBOM DERBİYE HAZIR
        Evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Okan hocanın son idman öncesinde oyuncularına seslenerek, "Ligi şampiyon tamamladık. Fenerbahçe'ye karşı şampiyon gibi oynayalım" dediği öğrenildi.



        ASLAN'IN HEDEFİNDE KEAN VAR
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferi için hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın forvet alternatiflerinden birisi Moise Kean. Bonservisi Everton'da olan ve bu sezon Juventus'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahili asıllı İtalyan santrfor için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu transfere aracılık eden isim geçen sezon Icardi ve Mertens transferlerini de yapan George Gardi. Gardi'nin şu anda İstanbul'da olduğu ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyeceği bildirildi. Kean'in transfer girişiminin, Icardi'den transferinden bağımsız olduğu da gelen haberler arasında.



            KAZIMCAN'DAN 16 MİLYON LİRA
            Süper Lig'de 2022- 23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, altyapısından yetiştirdiği Cenk Özkaçar transferinden de 350 bin Euro para alacak. Cenk, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

            ZAJC'A ZENİT KANCASI
            Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı. Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor. Zajc'ın durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak. 28 yaşında ve 1.78 boyunda olan Miha Zajc'ı F.Bahçe 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.


            FENERBAHÇE BEKO PARÇALADI
            Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti. Başkan sona üstün bir oyun sergileyen Sarı- Lacivertliler ilk yarıyı da 51-37 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Motley 18, Samet 12, Tarık, Wilbekin ve İsmet 11 sayı attı.

            12 KEZ MİLLİ OLDU...
            23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Moise Kean 12 kez İtalya Milli Takım formasını giyerken 3 gole imza attı. Everton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kean'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında.

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            Haberler Spor Giresunspor tek golle umudunu korudu!
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