Giresunspor tek golle umudunu korudu!

Giresunspor Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bjaic attı. Giresunspor puanını 37 taşıdı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı. Karadeniz ekibi ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile mücadele edecek. Ümraniyespor ise ligde tutunmak isteyen İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.
A.GÜCÜ'NDE İŞLEM TAMAM
Ankaragücü deplasmanda Kayserispor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Karşılaşmada Sarı-Lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 24. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti. Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 42 puana yükseldi. Kayserispor ise 46 puanda kaldı. Başkent temsilcisi gelecek hafta evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kayserispor ise sezonu Sivasspor deplasmanında tamamlayacak.
1-1'LERİNİ ÜZMEDİLER!
Süper Lig'de Konyaspor ile Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Konyaspor 39. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle öne geçti. Karagümrük'ün yıldız golcüsü Mbaye Diagne, 45+3'te beraberliği getiren golü kaydetti. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünden sonra gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.