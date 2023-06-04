Giresunspor tek golle umudunu korudu!





KAZIMCAN'DAN 16 MİLYON LİRA

Süper Lig'de 2022- 23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, altyapısından yetiştirdiği Cenk Özkaçar transferinden de 350 bin Euro para alacak. Cenk, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



ZAJC'A ZENİT KANCASI

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı. Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor. Zajc'ın durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak. 28 yaşında ve 1.78 boyunda olan Miha Zajc'ı F.Bahçe 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



FENERBAHÇE BEKO PARÇALADI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti. Başkan sona üstün bir oyun sergileyen Sarı- Lacivertliler ilk yarıyı da 51-37 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Motley 18, Samet 12, Tarık, Wilbekin ve İsmet 11 sayı attı.

12 KEZ MİLLİ OLDU...

23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Moise Kean 12 kez İtalya Milli Takım formasını giyerken 3 gole imza attı. Everton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Kean'in piyasa değeri 20 milyon Euro civarında.