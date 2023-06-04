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    Fırtına ezdi geçti! Trabzonspor Alanyaspor'a karşı geriye düştüğü maçta gol yağdırdı...

    Trabzon, ilk yarıda 5-0 yenildiği rakibini Trezeguet, Hamsik (pen.), Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok’un golleriyle farklı mağlup etti.Trabzon, 14'te Umut Güneş'in attığı golle şoka girdi. 4 dakika sonra bu gole Trezeguet karşılık verdi: 1-1. 22'de Umut Bozok, Fatih tarafından düşürüldü.

    Fırtına’dan 5’i 1 yerde

    Trabzonspor Nenad Bjelica ile çok farklı: 5-1. Fırtına evinde Alanyaspor'u farklı yenerek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

    Trabzon, 14'te Umut Güneş'in attığı golle şoka girdi. 4 dakika sonra bu gole Trezeguet karşılık verdi: 1-1. 22'de Umut Bozok, Fatih tarafından düşürüldü. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'Penaltı' dedi.

    ANASTOSIOS BAKASETAS'TAN MUHTEŞEM GOL
    Penaltıyı Trabzon ile son iç saha maçına çıkan Hamsik gole çevirdi. 32'de Bakasetas ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı: 3-1. 35'te Larsen kale önünden topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Trabzonspor 5. golü buldu.
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