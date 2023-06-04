Fırtına ezdi geçti! Trabzonspor Alanyaspor'a karşı geriye düştüğü maçta gol yağdırdı...

Trabzonspor Nenad Bjelica ile çok farklı: 5-1. Fırtına evinde Alanyaspor'u farklı yenerek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.
Trabzon, 14'te Umut Güneş'in attığı golle şoka girdi. 4 dakika sonra bu gole Trezeguet karşılık verdi: 1-1. 22'de Umut Bozok, Fatih tarafından düşürüldü. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'Penaltı' dedi.
ANASTOSIOS BAKASETAS'TAN MUHTEŞEM GOL
Penaltıyı Trabzon ile son iç saha maçına çıkan Hamsik gole çevirdi. 32'de Bakasetas ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı: 3-1. 35'te Larsen kale önünden topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Trabzonspor 5. golü buldu.