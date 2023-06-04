F.Bahçe Fildişili yıldızdan vazgeçmiyor! Kanarya Wilfried Zaha’nın menajeri ile yine görüştü!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği Fildişili sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir haber geldi.
Antalya'da tatilde olduğu öğrenilen Zaha'nın menajeri ile dün bir görüşme gerçekleştirildi. Olumlu geçen görüşmedin ardından Sarı-Lacivertli kurmayların önümüzdeki hafta Zaha'nın kendisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.
ZAHA'YI İSTEYEN ÇOK KULÜP VAR
Bonservisi elinde olan oyuncuyla kulübü Crystal Palace ile birlikte Everton ve bazı İtalyan kulüplerinin ilgisi de bulunuyor. Sarı-Lacivertli taraftarların takımda en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi olan Wilfried Zaha sol kanat dışında santrfor mevkinde de oynayabiliyor.