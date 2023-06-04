F.Bahçe Fildişili yıldızdan vazgeçmiyor! Kanarya Wilfried Zaha’nın menajeri ile yine görüştü!

ZAHA'YI İSTEYEN ÇOK KULÜP VAR

Bonservisi elinde olan oyuncuyla kulübü Crystal Palace ile birlikte Everton ve bazı İtalyan kulüplerinin ilgisi de bulunuyor. Sarı-Lacivertli taraftarların takımda en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi olan Wilfried Zaha sol kanat dışında santrfor mevkinde de oynayabiliyor.