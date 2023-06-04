Aslan yuvası NEF Stadı'nda derbi sonrası Simge Sağın ve Icardi rüzgarı esecek!

Şampiyon Galatasaray'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı derbi maçı sonrası kutlamalar tavan yapacak. Sezon boyunca Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerine eşlik eden ünlü şarkıcı Simge Sağın da bugün sahne alacak.