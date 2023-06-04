Aslan yuvası NEF Stadı'nda derbi sonrası Simge Sağın ve Icardi rüzgarı esecek!

Şampiyon Galatasaray'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı derbi maçı sonrası kutlamalar tavan yapacak. Sezon boyunca Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerine eşlik eden ünlü şarkıcı Simge Sağın da bugün sahne alacak.
Sağın, Fenerbahçe maçının ardından yapılacak olan kutlamalarda boy gösterecek ve Galatasaraylıların dilinden düşürmediği 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirecek. Şarkıya Icardi'nin de eşlik etmesi bekleniyor.
YORGUNLUKLARINI ATACAKLAR!
Ayrıca Nef Stadı'nda kale arkalarına ışık ve lazer şovları için yansıtma ışıkları, LED'ler kuruldu. Derbide son düdük çaldığında bittiğinde takım hemen takım soyunma odasına gidecek ve kutlamalara hazırlanacak. Bu süre zarfında kupa töreni için Nef Stadyumu'na platform kurulacak.