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    Aslan yuvası NEF Stadı'nda derbi sonrası Simge Sağın ve Icardi rüzgarı esecek!

    Simge Sağın, Icardi’nin golleri sonrası taraftarın dilinden düşürmediği ‘Aşkın Olayım’ şarkısını söyleyecek. Arjantinli yıldız da ona eşlik edecek....

    Vur patlasın çal oynasın

    Şampiyon Galatasaray'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı derbi maçı sonrası kutlamalar tavan yapacak. Sezon boyunca Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin gollerine eşlik eden ünlü şarkıcı Simge Sağın da bugün sahne alacak.

    Sağın, Fenerbahçe maçının ardından yapılacak olan kutlamalarda boy gösterecek ve Galatasaraylıların dilinden düşürmediği 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirecek. Şarkıya Icardi'nin de eşlik etmesi bekleniyor.

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    Ayrıca Nef Stadı'nda kale arkalarına ışık ve lazer şovları için yansıtma ışıkları, LED'ler kuruldu. Derbide son düdük çaldığında bittiğinde takım hemen takım soyunma odasına gidecek ve kutlamalara hazırlanacak. Bu süre zarfında kupa töreni için Nef Stadyumu'na platform kurulacak.

        Son yıllarda olduğu gibi her Galatasaraylı futbolcu seçtiği şarkı ile anons edilip platforma gelecek. Hologramdan oluşan dev Aslan Nef Stadı'nda sahne alacak. Kenan Doğulu ve ünlü sanatçılar da sahne alarak mini konser verecek. Yabancı yıldızlar mikrofonu alıp canlı performans sergileyip taraftarlarla birlikte coşacak.

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        Haberler Spor Aslan yuvası NEF Stadı'nda derbi sonrası Simge Sağın ve Icardi rüzgarı esecek!
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