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    • 01.06.2023 09:11
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    • 01.06.2023 09:11
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    Romalılar UEFA Avrupa Ligi finalinin üzüntüsünü yaşıyor!

    İspanya ekibi Sevilla'nın, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olması, müsabakayı İtalya'da takip eden on binlerce Romalı taraftarı üzdü.

    takvim.com.tr
    Romalılar UEFA Avrupa Ligi finalinin üzüntüsünü yaşıyor!
    Sevilla ile Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan önemli final müsabakası, İtalya'nın başkentinde de büyük ilgiyle takip edildi.
    Roma kulübünün organizasyonuyla 55 bin Romalı taraftar, Olimpiyat Stadı'nda kurulan 6 dev ekranda final maçını izledi.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Arjantinli golcü Paulo Dybala'nın 35. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı.
    Romalılar, 55. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle Sevilla'nın skoru eşitlemesi karşısında ise sarsıldı. Müsabakada eşitlik bozulmayınca gidilen penaltı atışlarında Roma'nın kaybetmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar büyük hayal kırıklığına uğradı.

    UEFA Avrupa Ligi finalini kaybeden Romalılar, Olimpiyat Stadı'ndan büyük üzüntüyle ayrıldı.
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