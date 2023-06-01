G.Saray'ın Arjantinli yıldızı şampiyonluk kutlamasına damga vurdu!

Tarihindeki 23. şampiyonluğunu Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle elde eden Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi, bu sezonki başarılı performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Süper Lig'de attığı 21 golün yanı sıra 7 de asist yapan Icardi, Ankaragücü maçına da 2 golle damga vurdu.

FLORYA'DA ŞOV YAPTI

Şampiyonluk maçını çözen ve Cimbom'un saha içinde şov yapan yıldızı Icardi, bu şovunu Florya'daki kutlamalar esnasında da sürdürdü. Geç saatlere kadar süren kutlamalarda Türkçe şarkı söyleyen ve taraftarlara 'Aşkın Olayım' dedirten Icardi, meşale yaktı ve 3'lü de çektirerek taraftarla bütünleşti. Florya'daki kutlamaların hakimi olan ve büyük bir coşku yaşayan Tangocu, teknik direktör Okan Buruk'u da bu esnada unutmadı. Hocasıyla çok iyi bir iletişimi olan Icardi, ilk sezonunda Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran Buruk için tezahürat yaptırmayı da ihmal etmedi.