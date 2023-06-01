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    G.Saray'ın Arjantinli yıldızı şampiyonluk kutlamasına damga vurdu!

    Golleriyle G.Saray taraftarlarını coşturan Mauro Icardi, önce sahada, sonra saha dışında şov yaptı. Arjantinli, kutlamalarda davul çaldı, meşale yaktı, üçlü çektirdi, şarkı söyledi.

    Florya’da Icardi şov

    Tarihindeki 23. şampiyonluğunu Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle elde eden Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi, bu sezonki başarılı performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Süper Lig'de attığı 21 golün yanı sıra 7 de asist yapan Icardi, Ankaragücü maçına da 2 golle damga vurdu.

    FLORYA'DA ŞOV YAPTI
    Şampiyonluk maçını çözen ve Cimbom'un saha içinde şov yapan yıldızı Icardi, bu şovunu Florya'daki kutlamalar esnasında da sürdürdü. Geç saatlere kadar süren kutlamalarda Türkçe şarkı söyleyen ve taraftarlara 'Aşkın Olayım' dedirten Icardi, meşale yaktı ve 3'lü de çektirerek taraftarla bütünleşti. Florya'daki kutlamaların hakimi olan ve büyük bir coşku yaşayan Tangocu, teknik direktör Okan Buruk'u da bu esnada unutmadı. Hocasıyla çok iyi bir iletişimi olan Icardi, ilk sezonunda Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran Buruk için tezahürat yaptırmayı da ihmal etmedi.



    HEDEF TAKIMDA KALMASI
    Galatasaraylı taraftarlar, gelen şampiyonluk sonrası sosyal medyada trend olan Mauro Icardi'nin takımda kalması yönünde paylaşımlar yapmayı da sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 1 asist üreten Icardi, toplamda 25 maçta 22 gol, 8 asiste ulaştı. 30 gollük katkı yapan ve bonservisi PSG'de bulunan futbolcunun takımda tutulması hedefleniyor.



    O KUPAMIZ ASLANTEPE'YE MUTLAKA GELECEK
    Ankaragücü deplasmanından zaferle ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça çevrildi. Cimbom, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak dev maçta şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-Kırmızılı yetkililer, 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' talimatını da hatırlatarak, iç sahadaki derbiye şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi. Aslan, dolu tribünler önünde ezeli rakibiyle karşılaşıp, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşamak için gün sayıyor.



        BOEY'A FRANSA'DAN DAVET
        Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa kulüplerinin transfer gözdesi olan Sacha Boey'a beklediği müjdeli haber Fransa'dan geldi. Bu sezon Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cimbom'un 22 yaşındaki sağ beki, Fransa U-21 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Sacha Boey, bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 32 maçta görev alırken 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Boey'un olası satışından 25 milyon euro hedefleniyor.



        TARİHE GEÇEN PERFORMANS
        Başarılarla dolu geçen futbolculuk kariyerinin ardından Okan Buruk, teknik direktörlükte de iddialı olduğunu gösterdi. Daha önce Akhisar ile Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile de lig şampiyonu olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Cimbom'da henüz ilk sezonunda ipi göğüslemeyi başardı.

        EN YÜKSEK YÜZDE ORANI
        G.Saray'ın hocası yüzde 76.5 ile Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve 2.4 de puan ortalaması yakalayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından, iki farklı ekibi hedefe ulaştıran ilk Türk hoca olan Buruk, Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet alan teknik adam olmayı da bildi. Buruk ve ekibi bu sezon 1'i hükmen olmak üzere üst üste 14 maçı kazanarak, Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunu da geride bırakmıştı.

        TİMUR ÖZBEK'İN ELİNİ ÖPTÜ
        Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan yönetici Erden Timur, Ankaragücü maçı sonrası büyük bir coşku yaşadı. Timur, Dursun Özbek'i tebrik ederken, tecrübelibaşkanın elini de öptü.



            MANCINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADI
            İtalya'nın hocası Roberto Mancini, eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluğuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yaparak Aslan'ı kutlayan 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2013-2014 sezonunda Cimbom'da görev almıştı.

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