G.Saray'ın Arjantinli yıldızı şampiyonluk kutlamasına damga vurdu!

Tarihindeki 23. şampiyonluğunu Ankaragücü deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle elde eden Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi, bu sezonki başarılı performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Süper Lig'de attığı 21 golün yanı sıra 7 de asist yapan Icardi, Ankaragücü maçına da 2 golle damga vurdu.
FLORYA'DA ŞOV YAPTI
Şampiyonluk maçını çözen ve Cimbom'un saha içinde şov yapan yıldızı Icardi, bu şovunu Florya'daki kutlamalar esnasında da sürdürdü. Geç saatlere kadar süren kutlamalarda Türkçe şarkı söyleyen ve taraftarlara 'Aşkın Olayım' dedirten Icardi, meşale yaktı ve 3'lü de çektirerek taraftarla bütünleşti. Florya'daki kutlamaların hakimi olan ve büyük bir coşku yaşayan Tangocu, teknik direktör Okan Buruk'u da bu esnada unutmadı. Hocasıyla çok iyi bir iletişimi olan Icardi, ilk sezonunda Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran Buruk için tezahürat yaptırmayı da ihmal etmedi.
HEDEF TAKIMDA KALMASI
Galatasaraylı taraftarlar, gelen şampiyonluk sonrası sosyal medyada trend olan Mauro Icardi'nin takımda kalması yönünde paylaşımlar yapmayı da sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 1 asist üreten Icardi, toplamda 25 maçta 22 gol, 8 asiste ulaştı. 30 gollük katkı yapan ve bonservisi PSG'de bulunan futbolcunun takımda tutulması hedefleniyor.
O KUPAMIZ ASLANTEPE'YE MUTLAKA GELECEK
Ankaragücü deplasmanından zaferle ayrılarak Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça çevrildi. Cimbom, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak dev maçta şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Sarı-Kırmızılı yetkililer, 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' talimatını da hatırlatarak, iç sahadaki derbiye şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi. Aslan, dolu tribünler önünde ezeli rakibiyle karşılaşıp, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk coşkusunu yaşamak için gün sayıyor.