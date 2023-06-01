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    • Spor
    • 01.06.2023 10:27
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    • 01.06.2023 10:45
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    Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

    Galatasaray 23. şampiyonluğunu tarihi bir imzayla taçlandıracak gibi duruyor. Yönetim, zafer meşaleleri henüz yanmışken coşku dozunu zirveye çıkarma amacında. Masadaki isim, sezonun kahramanı Icardi. Yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisi için PSG ile 10 milyon Euro'luk bir anlaşmayı zorluyor. El sıkışılması halinde ise NEF Stadı'nda eşi benzeri görülmemiş bir organizasyon planlanıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

    Süper Lig'de 21 golle harika bir sezon geçiren, tam da şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, kutlamaların da yıldızıydı. Başkent'teki sevinç gösterilerinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki kutlamada da büyük coşku yaşayan Icardi, güneş gözlükleriyle adeta bir pop star gibi taraftarların karşısına çıktı.
    Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

    Türkçe şarkılar ve marşlar söyleyen, elindeki meşaleyi yakıp zıplayan, bir ara davul çalan ve taraftara 3'lü çektiren Arjantinli golcü, muhteşem bir gece yaşattı. Takım arkadaşları da eğlence boyunca Icardi'nin yanındaydı.
    Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

    KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

    Galatasaray camiası, PSG'den kiralanan 30 yaşındaki santrforu artık kesinlikle kaybetmek istemiyor. Yönetim vakit kaybetmeden Güney Amerikalı yıldızın bonservisini almak için çalışmaları başlattı.
        Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

        Eğer PSG ile anlaşma sağlanabilirse, görkemli bir organizasyon planı da var. Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin imza törenini statta 50 bin kişinin önünde yapmayı hedefliyor.
        Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

        'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

        Tecrübeli golcü ise transferle ilgili soruya şu cevabı verdi: "Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var."
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        Kandil elebaşından Sokağa çıkmalıydınız iması
        Haberler Spor Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan
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