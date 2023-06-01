Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

Süper Lig'de 21 golle harika bir sezon geçiren, tam da şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, kutlamaların da yıldızıydı. Başkent'teki sevinç gösterilerinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki kutlamada da büyük coşku yaşayan Icardi, güneş gözlükleriyle adeta bir pop star gibi taraftarların karşısına çıktı.
Türkçe şarkılar ve marşlar söyleyen, elindeki meşaleyi yakıp zıplayan, bir ara davul çalan ve taraftara 3'lü çektiren Arjantinli golcü, muhteşem bir gece yaşattı. Takım arkadaşları da eğlence boyunca Icardi'nin yanındaydı.
KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
Galatasaray camiası, PSG'den kiralanan 30 yaşındaki santrforu artık kesinlikle kaybetmek istemiyor. Yönetim vakit kaybetmeden Güney Amerikalı yıldızın bonservisini almak için çalışmaları başlattı.