Galatasaray haberleri | Icardi imzayı atarsa tören böyle olacak! Çılgın plan

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'



Tecrübeli golcü ise transferle ilgili soruya şu cevabı verdi: "Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var."