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    • 01.06.2023 09:46
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    • 01.06.2023 09:46
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    Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün?

    Galatasaray ve Fenerbahçe maçı için geri sayım sona eriyor. Galatasaray, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman çıkacak? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı?

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile Süper Lig'de heyecan dolu mücadele futbolseverlerle buluşacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

    ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

    Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Derbiyle son maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların taraftarı derbi biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor.

    SEZONUN SON DERBİSİ

    Her iki takımda son maçlarını deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatay ve Gaziantep ile oynayacakları için sezonun son derbisiyle beraber sezonu kapatacak.

        DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın (1 Haziran) satışa çıkarılacak.

        Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

        Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

        1. kategori 18 bin lira

        2. kategori 15 bin lira

        3. kategori 13 bin 500 lira

        4. kategori 11 bin 250 lira

        5. kategori 9 bin lira

        6. kategori 6 bin 750 lira

        7. kategori 4 bin 500 lira

        8. kategori 3 bin 750 lira

        9. kategori 3 bin 375 lira

        10. kategori 2 bin 625 lira

        11. kategori 2 bin 250 lira

        12. kategori 550 lira

        13. kategori 500 lira

        DERBİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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        Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün?
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