Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün?

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın (1 Haziran) satışa çıkarılacak.



Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.



Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:



1. kategori 18 bin lira



2. kategori 15 bin lira



3. kategori 13 bin 500 lira



4. kategori 11 bin 250 lira



5. kategori 9 bin lira



6. kategori 6 bin 750 lira



7. kategori 4 bin 500 lira



8. kategori 3 bin 750 lira



9. kategori 3 bin 375 lira



10. kategori 2 bin 625 lira



11. kategori 2 bin 250 lira



12. kategori 550 lira



13. kategori 500 lira