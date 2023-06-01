Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile Süper Lig'de heyecan dolu mücadele futbolseverlerle buluşacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? GS- FB derbi maçı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Derbiyle son maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların taraftarı derbi biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor.
SEZONUN SON DERBİSİ
Her iki takımda son maçlarını deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatay ve Gaziantep ile oynayacakları için sezonun son derbisiyle beraber sezonu kapatacak.