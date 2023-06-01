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    • 01.06.2023 09:17
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    • 01.06.2023 09:17
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    Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Süper Lig ekibini, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’da!
    TFF, oynanan maçlarla ilgili sevk kararlarını açıkladı.

    Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü maçında, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk eden TFF, Fenerbahçe'nin, Fraport TAV Antalyaspor maçında, Trabzonspor'un da Bitexen Giresunspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevkini gerçekleştirdi.

    MKE Ankaragücü'nü, Galatasaray maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "usülsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle kurula sevk eden TFF, ayrıca Yukatel Kayserispor oyuncusu Yaw Ackah'ı ise VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderdi.
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