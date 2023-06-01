37 yıllık hegemonya! 23. kez şampiyon olan Cimbom'un rakiplerine karşı üstünlüğü giderek büyüyor...





HABABAM 2023'TE OLSA GALATASARAY'I TUTARDI!

Galatasaray son 30-35 yılda sadece saha içinde değil saha dışında da büyük kazanımlar elde etti. 60'ların başından 80'lerin ortalarına kadar Türkiye'de büyük bir Fenerbahçe fırtınası esti. Hababam Sınıfı dersten kaçıp Fenerbahçe maçına giderdi. "Ya ya ya şa şa şa" filminde İlyas'ın tek hayali Fenerbahçe forması giymekti. Turist Ömer'in gönlü de Sarı-Lacivert renklerdeydi. Ancak 1984'te Galatasaray'da büyük bir devrimin fitili ateşlendi. Derwall adındaki çılgın Alman'ın önderliğinde başlayan değişim, Mustafa Denizli'yle devam etti. Türkiye'deki şampiyonluklar, Avrupa'daki tarihi başarıları izledi. Alman ekolünün etkisiyle 90'ların ortasına gelen Galatasaray, ardından Fatih Terim'le beraber olayı çok büyük bir hegemonyaya çevirdi. Türkiye'de büyük bir güç, Avrupa'da da çok tanınır marka haline gelindi. Emin olun; Hababam Sınıfı bugün çekilseydi, Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçına giderlerdi. (ONUR ÖZKAN)

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