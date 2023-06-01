37 yıllık hegemonya! 23. kez şampiyon olan Cimbom'un rakiplerine karşı üstünlüğü giderek büyüyor...

Başkentte Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Tarihinde 23. kez mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakiplerine karşı üstünlüğü de giderek büyüyor.
5. YILDIZ ARTIK DAHA DA YAKIN!
1985-86 sezonunun sonunda 11 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 1986'dan 2023'e kadar geçen 37 yılda tam 17 kez mutlu sona ulaştı. Neredeyse her iki sezonda bir ipi göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar, 23 şampiyonluğa ulaşıp Fener'e 4, Beşiktaş'a ise 7 fark attı. 4 yıldızlı tek takım olan Cimbom 2 şampiyonluk daha elde etmesi durumunda 5. yıldızı da göğsüne takacak. Galatasaray toplam kupa sayısında da ezeli rakipleri önünde farkı açıyor.