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    37 yıllık hegemonya! 23. kez şampiyon olan Cimbom'un rakiplerine karşı üstünlüğü giderek büyüyor...

    1985-86 sezonunun sonunda Sarı-Kırmızılılar’ın 6, F.Bahçe’nin 11 şampiyonluğu vardı. Ancak G.Saray ardından 37 yılda 17 kez mutlu sona ulaştı. F.Bahçe’nin 5 şampiyonluk gerisinden gelip farkı 4’e çıkardı. Neredeyse her 2 sezonda bir ipi göğüslemeyi başardı.

    37 yıllık hegemonya

    Başkentte Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Tarihinde 23. kez mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakiplerine karşı üstünlüğü de giderek büyüyor.

    Özellikle 70'li yılların başından 80'li yılların ortasına kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçen ligde sadece 6 kez şampiyon olabilen Cimbom ardından müthiş bir performansa imza attı.

    5. YILDIZ ARTIK DAHA DA YAKIN!
    1985-86 sezonunun sonunda 11 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 1986'dan 2023'e kadar geçen 37 yılda tam 17 kez mutlu sona ulaştı. Neredeyse her iki sezonda bir ipi göğüsleyen Sarı-Kırmızılılar, 23 şampiyonluğa ulaşıp Fener'e 4, Beşiktaş'a ise 7 fark attı. 4 yıldızlı tek takım olan Cimbom 2 şampiyonluk daha elde etmesi durumunda 5. yıldızı da göğsüne takacak. Galatasaray toplam kupa sayısında da ezeli rakipleri önünde farkı açıyor.

        KUPA SAYISINDA BÜYÜK FARK
        Aslan'ın 57 kupası bulunurken, Beşiktaş 35, şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe ise 34 kupada kaldı. Galatasaray 17 kez lig şampiyonu olduğu 37 yıl içinde ayrıca 1 UEFA Kupası, 1 Süper Kupa kazandı, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı finale, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.



        FENERBAHÇE CENTİLMENDİR... BİZİ ALKIŞLAR
        F.Bahçe ile oynayacakları derbide sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Özbek, "Onlar centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı, Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine ise sezonun daha bitmediğini, önlerinde bir maçın daha olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise taraftarları kutladı. Dursun Özbek'in "Şimdi daha büyük zaferler bizi bekliyor. Herkes duysun sesimizi, Galatasaray geliyor" sözleri dikkat çekti.



        AVRUPA ASLAN'I KONUŞUYOR
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Portekiz'e kadar Sarı-Kırmızılıların şampiyonluğu geniş yankı uyandırdı. İşte manşetler... La Gazzetta dello Sport: Icardi'nin iki golüyle şampiyon Galatasaray oldu. Le Equipe: Sezonun sondan bir önceki ve belki de en kritik maçında Icardi'nin iki golü sayesinde Ankaragücü'nü 4-1'le geçen Galatasaray tarihinde 23. şampiyonluğa ulaştı. Sky Sport: Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Tuttosport: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray oldu. Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydiler.



            GEDSON ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
            Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Galatasaray'ın zaferine kayıtsız kalamadı. Gedson, Galatasaray'ın yaptığı 'Türkiye'nin En Büyüğü Galatasaray' paylaşımını beğendi. Sarı-Kırmızılı formayı giyerken Beşiktaş şampiyonluğu gören tecrübeli oyuncu Siyah-Beyazlılar'da oynarken de Galatasaray'ın şampiyonluğuna tanıklık etti.



            CİMBOM'A DEV GELİR
            Süper Lig'de katılım hakkından 33.4 milyon TL kazanan Galatasaray, şampiyon takıma verilecek 33.2 milyon TL'lik primiyle de kasasını oldukça rahatlatacak. Sarı-kırmızılılar, toplamda 131 milyon TL'yi kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) elde edecek.



            POLİSLE 3'LÜ ÇEKTİLER!
            G.Saraylı taraftarlar, kutlamalarına devam ediyor. Hollanda'daki G.Saraylı kadın taraftar, polise 3'lü çektirirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Dünyanın çeşitli şehirlerinde de kutlamalar sürdü.



                HABABAM 2023'TE OLSA GALATASARAY'I TUTARDI!
                Galatasaray son 30-35 yılda sadece saha içinde değil saha dışında da büyük kazanımlar elde etti. 60'ların başından 80'lerin ortalarına kadar Türkiye'de büyük bir Fenerbahçe fırtınası esti. Hababam Sınıfı dersten kaçıp Fenerbahçe maçına giderdi. "Ya ya ya şa şa şa" filminde İlyas'ın tek hayali Fenerbahçe forması giymekti. Turist Ömer'in gönlü de Sarı-Lacivert renklerdeydi. Ancak 1984'te Galatasaray'da büyük bir devrimin fitili ateşlendi. Derwall adındaki çılgın Alman'ın önderliğinde başlayan değişim, Mustafa Denizli'yle devam etti. Türkiye'deki şampiyonluklar, Avrupa'daki tarihi başarıları izledi. Alman ekolünün etkisiyle 90'ların ortasına gelen Galatasaray, ardından Fatih Terim'le beraber olayı çok büyük bir hegemonyaya çevirdi. Türkiye'de büyük bir güç, Avrupa'da da çok tanınır marka haline gelindi. Emin olun; Hababam Sınıfı bugün çekilseydi, Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçına giderlerdi. (ONUR ÖZKAN)

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                Haberler Spor 37 yıllık hegemonya! 23. kez şampiyon olan Cimbom'un rakiplerine karşı üstünlüğü giderek büyüyor...
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