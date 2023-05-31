Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2023 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 16:06
    ABONE OL

    Galatasaray’ın şampiyonluğu Altay’a para kazandırdı

    İzmir temsilcisi Altay, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte Kazımcan Karataş transferinden 2 milyon TL şampiyonluk bonusu kazandı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın şampiyonluğu Altay’a para kazandırdı
    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yaz transfer döneminde 20 milyon TL bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Kazımcan Karataş'ın sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasıyla oyuncunun sözleşmesinde bulunan 2 Milyon TL'lik transfer bonusu devreye girdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7'si ilk 11 olmak üzere toplam 10 maça çıkma başarısı gösterdi. Öte yandan Altay, 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

    ALTAY'DA PLAY-OFF ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

    Altyapısından yetiştiği Altay'da 2019-2020 sezonunda profesyonel olan Kazımcan Karataş, daha sonraki 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla 1. Lig'de play-off'tan şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Altay'ın Süper Lig'de oynadığı 2021-2022 döneminde vazgeçilmezi olan genç oyuncu Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    7’li koalisyon kalmadı
    Haberler Spor Galatasaray’ın şampiyonluğu Altay’a para kazandırdı
        loading
        SON DAKİKA