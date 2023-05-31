Fırtına'dan taraftarlarını sevindiren haber: Giresunspor'u 4 golle yıktı!

Trabzonspor Giresunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 4 golle geçen Karadeniz Fırtınası böylece son 2 haftada 8 gole ulaştı. Bordo-Mavililer maça hızlı başladı. Oyunu rakip kaleye yıkan Trabzonspor, 30. dakikada golü buldu.
Bjelica'nın gelişiyle birlikte form tutan Umut Bozok 30. dakikada takımını öne geçirdi: 0-1. 34'te Bardhi ile Fırtına 2 farklı öne geçti. 59'da günün başarılı ismi Umut Bozok skoru 3-0 yaptı.
Trabzonspor 72'de Bakasetas'ın penaltısıyla farkı daha da açtı:0-4. 74'te Faruk Genç ve 80'de Bajic ile Giresunspor farkı 2'ye indirse de Trabzon deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına ayrıca Süper Lig'de 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini de sonlandırdı.
UĞURCAN ÇAKIR ŞOKU!
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli kaleci, Umut Bozok'un attığı 2. golün olduğu 58. dakikada sakatlandığını belirtti ve kenar yönetimine oyuncu değişikliği işareti yaptı.