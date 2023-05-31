Fırtına'dan taraftarlarını sevindiren haber: Giresunspor'u 4 golle yıktı!

Trabzonspor 72'de Bakasetas'ın penaltısıyla farkı daha da açtı:0-4. 74'te Faruk Genç ve 80'de Bajic ile Giresunspor farkı 2'ye indirse de Trabzon deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına ayrıca Süper Lig'de 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini de sonlandırdı.