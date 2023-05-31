Adana Demir İstanbul'u yendi: Avrupa kupası iddiasını sürdürdü!

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Emre Akbaba, 90'da Gulbrandsen kaydetti. Adana Demirspor, puanını 66'ya yükseltti. Kümede kalma savaşı veren İstanbulspor 35 puanla haftayı kapattı. Süper Lig'de cumartesi günü Adana Demir, Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbulspor, Gaziantep ligden çekildiği için maç yapmayacak. İstanbulspor gibi ligde kalma savaşı veren Giresunspor ise cumartesi günü Ümraniye'ye konuk olacak.





GRAMENI İDDİASI

Rumen basını yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'nın Rumen yıldızı Constantin Grameni'ye 1,5 milyon euro'luk bir teklif yaptığını öne sürdü. 20 yaşındaki orta saha için Rapid Bükreş'in de 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Grameni için 2 milyon euro isteyen Hagi'nin Beşiktaş'ın yaptığı teklife sıcak baktığı iddia edildi. Farul ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Grameni, bu sezon 38 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

KARTAL YENİ SPONSOR İÇİN GERİ SAYIMDA

Stat sponsorluğu için bir süredir Rus enerji şirketi Gazprom ile göreşen Beşiktaş'ın Rus şirket ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 3+2 yıllık bu anlaşmadan Beşiktaş'ın kasasına 60 milyon euro girmesi bekleniyor.



GÜMRÜK KERİM İLE GÜLDÜ

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 2-0 yendi. İstanbul ekibinin iki golünü de Kerim Frei kaydetti.



PAŞA ALANYA'DA 3'LEDİ

Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Paşa'nın galibiyet gollerini Djibolodji, Koita ve Fall attı.



ASLAN TUTUNDU KAF-KAF TURLADI

Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında Galatasaray Nef, Türk Telekom'u 86-71 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Pınar Karşıyaka ise Bursa'yı 92-76 yenerek seriyi 2-0'a taşıdı ve yarı finale adını yazdı.



BODRUM-EYÜPSPOR

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bodrum sahasında Eyüp'ü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Yarı finalin rövanşı ise pazar günü saat 16.00'da oynanacak.



İSKENDERUN AVANTAJI KAPTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off 2. tur ilk maçında İskenderunspor deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Erzincanspor ise Erokspor'u 2-1 yendi.