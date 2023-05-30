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    • 30.05.2023 15:13
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    • 30.05.2023 15:13
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    Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’dan Abdülkadir ve Gomez açıklaması!

    Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

    "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırında darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır."

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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