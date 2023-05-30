Galatasaray bugün Ankaragücü'nü yenerse 23. kez şampiyon olacak!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bugün A.Gücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 79 puanı bulunan lider Galatasaray maçtan galip ayrılırsa bitime iki hafta kala şampiyon olacak.
Cimbom, A.Gücü maçında puan kaybetmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray'ın puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibini bulacak. Aslan'da cezalı olan Nicolo Zaniolo bu maçta oynayamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
Öte yandan Ankaragücü, Galatasaray'ı yenmesi ve İstanbulspor ya da Giresun'un puan kaybı yaşaması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.