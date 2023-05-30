Galatasaray bugün Ankaragücü'nü yenerse 23. kez şampiyon olacak!

Galatasaray'ın puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibini bulacak. Aslan'da cezalı olan Nicolo Zaniolo bu maçta oynayamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Öte yandan Ankaragücü, Galatasaray'ı yenmesi ve İstanbulspor ya da Giresun'un puan kaybı yaşaması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.