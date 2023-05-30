Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Kanarya'nın olası puan kaybında veya Aslan'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon Galatasaray olacak.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Kanarya'nın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat; Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres; Arao; Arda Güler, Zajc, İrfan Can Kahveci; Batshuayi, Valencia.

Antalyaspor :





FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.



KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM



Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.