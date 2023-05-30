Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ! 2-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçına az bir süre kala futbolseverler maçın yayın saati, kanalı, ilk 11'leri ve canlı izleme ekranını araştırmaya koyuldu. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kanarya'nın olası puan kaybında veya Aslan'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon Galatasaray olacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?