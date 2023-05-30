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    • 30.05.2023 22:43
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    • 30.05.2023 22:50
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    Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ! 2-0 mağlup oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. İşte maç özeti...

    Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ!

    Fenerbahçe - Antalyaspor maçına az bir süre kala futbolseverler maçın yayın saati, kanalı, ilk 11'leri ve canlı izleme ekranını araştırmaya koyuldu. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kanarya'nın olası puan kaybında veya Aslan'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon Galatasaray olacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?

    FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

    Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI?

    Heyecanlı maç bugün (30 Mayıs Salı) saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

        KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

        Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.
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        Kara mizah
        Haberler Spor Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ! 2-0 mağlup oldu!
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