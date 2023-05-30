Fenerbahçe - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ! 2-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe - Antalyaspor maçına az bir süre kala futbolseverler maçın yayın saati, kanalı, ilk 11'leri ve canlı izleme ekranını araştırmaya koyuldu. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kanarya'nın olası puan kaybında veya Aslan'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon Galatasaray olacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nasıl izlenir?
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia
Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI?
Heyecanlı maç bugün (30 Mayıs Salı) saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.