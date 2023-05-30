Beşiktaş UEFA'dan cevap bekliyor!

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne eklenen ve akademinin hizmetine sunulan sahanın açılışında basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirdi. Çebi, "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Cevap gelirse kamuoyu ile paylaşacağız dedi. Çebi, TFF Başkan adaylığı ile igili olarak "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim" diye konuştu. Başkan sözlerini şöyle bitirdi: Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ederim.
FIRTINA GİRESUN DEPLASMANINDA
Trabzonspor, bu akşam deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren komşusu Giresunspor ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral bulan Bordo-Mavililer, Giresun'dan da 3 puanla dönmek için kenetlendi. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan ve kalan 3 maçı kazanması halinde ligi ilk 5 içinde bitirme şansı bulunan Trabzonspor, Giresun'da kaza yaşamak istemiyor. Fırtına, ayrıca 34 puanla 16'ncı sırada yer alan rakibi karşısında 10 maçlık deplasman galibiyeti özlemini de gidermeyi hedefliyor.
YUSUF BEKLENENİ VEREMEDİ
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu gönderilmesi beklenen Yusuf Yazıcı performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakika sahada kaldı ve sadece Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.