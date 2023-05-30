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    Beşiktaş UEFA'dan cevap bekliyor!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi “Lig’den çekilen Gaziantep ve Hatay ile ilgili UEFA’ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı, diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Cevap gelirse kamuoyu ile paylaşacağız”dedi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    UEFA’dan cevap bekliyoruz

    Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne eklenen ve akademinin hizmetine sunulan sahanın açılışında basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirdi. Çebi, "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Cevap gelirse kamuoyu ile paylaşacağız dedi. Çebi, TFF Başkan adaylığı ile igili olarak "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim" diye konuştu. Başkan sözlerini şöyle bitirdi: Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ederim.

    FIRTINA GİRESUN DEPLASMANINDA
    Trabzonspor, bu akşam deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren komşusu Giresunspor ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral bulan Bordo-Mavililer, Giresun'dan da 3 puanla dönmek için kenetlendi. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan ve kalan 3 maçı kazanması halinde ligi ilk 5 içinde bitirme şansı bulunan Trabzonspor, Giresun'da kaza yaşamak istemiyor. Fırtına, ayrıca 34 puanla 16'ncı sırada yer alan rakibi karşısında 10 maçlık deplasman galibiyeti özlemini de gidermeyi hedefliyor.



    YUSUF BEKLENENİ VEREMEDİ
    Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu gönderilmesi beklenen Yusuf Yazıcı performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakika sahada kaldı ve sadece Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.

        DENSWİL DİRETİYOR!
        Yıllık 2.2 milyon Euro maaş ve 900 bin Euro imza parası ödenen Denswil bu sezon beklentilerin uzağında kaldı ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan oyunculardan biri oldu. Yüksek maliyetinden ötürü gönderilmesi düşünülen Hollandalı stoper ile henüz mali konularda anlaşmaya varılamadı. Denswil'in maaşının tamamını alarak ayrılabileceğini yönetime ilettiği belirtildi.



        DUALAR RICO İLE
        İspanya'da attan düşerek başını yere vuran ve ağır yaralanan PSG'nin kalecisi Sergio Rico'nun bindiği atın gelen bir at arabasından etkilenerek şaha kalktığı ve Rico'nun bu nedenle düştüğü iddia edildi. Atın Rico yere düştükten sonra 3 kez başına vurduğu da ifade edildi. Yoğun bakımda entübe durumda bulunan Sergio Rico'nun ailesi yaptığı paylaşımda "Rico için dua edin" ifadelerini kullandı.



        SEZON SONU BAŞKANLA KONUŞACAĞIZ
        Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili "Ben tabii ki kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz. Başkanımızla da oturup konuştuğumuzda hep beraber bakacağız duruma." diye konuştu. Başkan Murat Sancak da,"Kimseye bir şey diyemem. Biz kalmasından yanayız ama gitmek isterse de zorla tutacak halimiz de yok" dedi.



            CHELSEA'DE POCHETTİNO DÖNEMİ
            İngıltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi. Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen Chelsea, Premier Ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.



            SAISS'E NEWCASTLE KANCASI
            İngiliz basınında yer alan iddialara göre, 20 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United, Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Faslı stoperi Romain Saiss'i listesine aldı. Beşiktaş'ın daha önce de adı İngiliz ekipleri ile anılan tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği ifade ediliyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 kez Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, 1 gol, 2 asist kaydetti. Saiss'in kontratı 2025 yılında sona erecek.



            BARÇA GUİMARAES'İN PEŞİNDE
            La Liga'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona'nın, Newcastle United'ın Portekizli orta sahası Bruno Guimaraes'i gündemine aldığı iddia edildi. Newcastle, yıldız orta saha için 100 milyon pound istiyor.


            İLKLERİN GECESİ
            Spor toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçını 3 puanla tamamlayarak şampiyon olmak istiyor. Daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor ile 2017-2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Okan Buruk, şampiyonluk halinde Galatasaray'da ilk, hocalık kariyerinde ise 3. kupayı kazanacak. Öte yandan Aslan'da Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Baran Aksaka ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşayacak.

                FABRİS'İN YERİNE CZYRNİANSKA
                Samanta Fabris ile yollarını ayıran Eczacıbaşı Dynavit, deneyimli pasör çaprazının yerini Polonyalı Martyna Czyrnianska ile doldurdu. 20 yaşındaki Czyrnianska,"Eczacıbaşı'nda olmak için gurur verici" ifadelerini kullandı.



                LİDERİN MAÇI BAYARSLAN'IN
                Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maçı Volkan Bayarslan, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk edeceği maçı Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş'ın maç yapmadan geçeceği haftada Trabzonspor'un Giresunspor deplasmanındaki mücadelede ise Arda Kardeşler düdük çalacak.



                ZANIOLO'YU HEMEN ALIRDIM
                Bir dönem Juventus ve Milan formaları giyen Dario Bonetti, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Bonetti, 'Zaniolo'yu transfer etmek bir kumar olur mu?' şeklindeki soruya, "Gerçekten de ne büyük bir kumar! Onu hemen alırdım. Çünkü Zaniolo saf bir yetenek. Güçlü, hızlı ve artık çocuk değil. Transfer etmek mükemmel olurdu" yanıtını verdi. İtalyan basını, Juventus ve Milan'ın Zaniolo için rekabet halinde olduğunu ve oyuncunun transferini 30-35 milyon Euro bedel karşılığında bitirmeyi hedeflediğini yazmıştı. Zaniolo, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 3 gol kaydetti.



                    KALEDE RAKİP VILLARREAL!
                    Kaleyi 1. sınıf bir Avrupalı file bekçisine bırakmada kararlı olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklifte bulunmuştu. Livakovic ile yıllık 3 milyon Euro karşılığında el sıkışan Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e 6 milyon Euro teklif etmişti. Gelen son bilgilere göre; İspanyol kulübü Villarreal, Livakovic için Zagreb'e 7 milyon Euro teklif etti. Bu durumda Fenerbahçe daha önce yaptığı teklifi artırmak zorunda kalabilir. Ancak gelen son bilgilere göre Zagreb şu anda 10 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde geri adım atmış değil.

                    ANTALYA MAÇI HAZIRLIĞI TAMAM
                    Süper Lig'in 36. haftasında bugün Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör jorge jesus yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı olarak geçti. Antrenmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular tesislerde kampa girdi.



                    BECAO PAZARLIĞI
                    Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçen yaz da gündeme gelen bir isim için harekete geçmişti. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye satışı sonrasında bir süre ilgilenilen Rodrigo Becao yeniden gündeme gelmiş ve menajeri ile kurulan temasın ardından kulübü Udinese'ye teklif verilmişti. Fenerbahçe'nin Becao için Udinese'ye yaptığı teklifin 6 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Ancak İtalyan kulübünün 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin oyuncuya yaptığı teklifte ise bir sorun gözükmüyor. Fenerbahçe ve Udineseli yöneticiler birkaç gün içinde yeniden bir araya gelecekler. Pazarlıklar sonucunda orta bir noktada buluşulması bekleniyor. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki Brezilyalı stoper 4 yıldır Udinese forması giyiyor.



                        SULTANLAR'IN KADROSU NETLEŞTİ
                        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi birinci hafta kadrosu netleşti. Kadroda Gizem, Simge, Cansu, Melisa, Kübra, Hande, Derya, Elif, Eda, Saliha, Zehra, Aslı, İlkin ve Ebrar Karakurt yer alıyor.



                        GÖZLER KADIKÖY'DE KULAKLAR ANKARA'DA
                        Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, yarın karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenip Galatasaray'ın ise Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



                        DÜŞME HATTI ALEV ALEV
                        Süper Lig'de düşme hattında bugün kritik karşılaşmalar oynanacak. Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir. Düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Giresunspor en kritik konumda. Antalyaspor, İstanbulspor, Sivasspor da tehlikeli bölgede. Alanya, Kasımpaşa ve Ankaragücü risk altında. Giresunspor, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.


                        BERGHUİS ÖZÜR DİLEDİ
                        Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis, taraftara fiziksel şiddet uyguladığı video görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından özür diledi. 31 yaşındaki oyuncu, "Pişmanım. Bunu yapmamalıydım" yorumunda bulundu.

                        SPALLETTİ DÖNEMİ BİTTİ
                        İtalya'da Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan teknik direktör Luciano Spalletti ile yolların ayrılacağı açıklandı. Napoli'nin başına Luis Enrique ya da Rafael Benitez'in geçebileceği iddia edildi.


                        GÖZTEPE'DE TRANSFER MESAİSİ
                        TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de 30 Haziran'da 13 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetimi bu süreçte yoğun bir tempo bekliyor olacak. İç transferin ardından dış transfere geçilecek.

                        ANKARA'DA ZORLANIYOR
                        Başkent ekibi ile lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda zorlanıyor. Ankara'daki karşılaşmalarda Sarı-Lacivertliler 24, Galatasaray 15 galibiyet aldı. 11 maç da eşitlikle bitti. Galatasaray 79, Ankaragücü de 52 gol üretti.


                        HERKES MAÇ KADROSUNDA
                        Cimbom'da Ankaragücü deplasmanında oynanacak şampiyonluk maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı- Kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, cezalı olan Nicolo Zaniolo da dahil herkesi kafileye dahil etti.


                        6 FUTBOLCU İÇİN SARI ALARM
                        A.Gücü maçı öncesi G.Saray'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Icardi, Mertens, Kerem, Oliveira, Rashica ve Midtsjö, bugünkü maçta kart görmeleri halinde 37. haftada iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.


                        MİLAN'A JAPON YILDIZ
                        Alman basını, Eintracht Frankfurt'la kontratı sezon sonunda bitecek olan Japon 10 numara Daichi Kamada'nın, Milan'a imza atacağını öne sürdü. Kamada bu sezon ligde 32 maça çıkıp 9 gol, 7 asist üretti.


                        1. LİG'DE DEV MAÇ SAĞLAM'IN
                        Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında çarşamba günü oynanacak Eyüpspor - Bodrumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak.

                        SEZONUN OYUNCUSU BELLİNGHA
                        Bundesliga'da yılın oyuncusu ödülünü Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham kazandı. Ligi 8 gol ve 5 asistle tamamlayan 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu,"Bu kulübe, yetenekli olduğum için geldim. Oyunumu geliştirerek bir üst seviyeye geçmek en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.


                        İLK AYRILAN İSİM MADDİSON
                        İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'nin İngiliz 10 numarası James Maddison'un Championship'te oynamak istemediği ve Mavi-Beyazlı kulüpten ayrılacağı iddia edildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Premier Lig takımlarının yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

                        GENÇLER TWENTE'Yİ 4 GOLLE DEVİRDİ
                        Beşiktaş U-16 takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yenileme çalışmaları tamamlanan sahada oynanan maçta U16 Twente'yi 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Mustafa Erhan Hekimoğlu (2) ve Cumali Gürsel kaydetti. Karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı takip etti.

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                        Haberler Spor Beşiktaş UEFA'dan cevap bekliyor!
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