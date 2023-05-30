Beşiktaş UEFA'dan cevap bekliyor!

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne eklenen ve akademinin hizmetine sunulan sahanın açılışında basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirdi. Çebi, "UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Cevap gelirse kamuoyu ile paylaşacağız dedi. Çebi, TFF Başkan adaylığı ile igili olarak "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim" diye konuştu. Başkan sözlerini şöyle bitirdi: Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ederim.