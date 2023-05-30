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    Avrupa'nın 2 dev kulübü Arda Güler için Fener'e teklif yaptı! Arda için 22 milyon masada...

    Dortmund 22 milyon Euro bonservis, bir sonraki satış karından yüzde 20 pay teklif etti. 20 milyon Euro bonservis teklifi yapan Ajax ise direkt satış bedelinden yüzde 20 teklif verdi. Karar yönetimin...

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    Arda için 22 milyon masada

    Fenerbahçe'de transfer için yoğun bir çaba harcanırken önemli bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın 2 önemli kulübünden teklif geldi. İlk teklif Borussia Dortmund'dan geldi. Alman kulübünün temsilcileri Sarı- Lacivertliler'in kapısını çalarak 22 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satış karından yüzde 20 pay teklif etti.

    Fenerli kurmaylar bu teklifi henüz masaya yatırmadan 2. bir teklifle daha karşı karşıya geldi. Bu kez teklif Ajax'tan geldi. Ajax, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.
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        Haberler Spor Avrupa'nın 2 dev kulübü Arda Güler için Fener'e teklif yaptı! Arda için 22 milyon masada...
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