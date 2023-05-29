Trabzonspor'dan Reggie Cannon hamlesi: Fırtına tüm şartları zorluyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ettiği belirlendi.
Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den ise beklediği verimi alamayan Bordo-Mavililer'in Reggie Cannon için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki ve 1.80 mt. boyundaki sağ bekin stoperde oynayabilmesi bir avantaj olarak görülüyor.
Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Cannon bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı.