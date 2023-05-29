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    Trabzonspor'dan Reggie Cannon hamlesi: Fırtına tüm şartları zorluyor!

    Peres ile yollarını ayıran ve Larsen’i de elden çıkarmayı planlayan Trabzon, Reggie Cannon için şartları zorluyor. Bordo-Mavililer'in Reggie Cannon için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

    İlle de Cannon!
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ettiği belirlendi.

    Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, DanimarkaLarsen'den ise beklediği verimi alamayan Bordo-Mavililer'in Reggie Cannon için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki ve 1.80 mt. boyundaki sağ bekin stoperde oynayabilmesi bir avantaj olarak görülüyor.

    Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Cannon bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı.

        164 MAÇTA OYNADI
        Portekiz Ligi'nde toplamda 82 maçta görev yaptı. 2020 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan Cannon'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 28 kez ABD Milli Takım formasını giyen Cannon, 1 kez fileleri havalandırdı.

        Genç yetenek kariyeri boyunca 164 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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        Haberler Spor Trabzonspor'dan Reggie Cannon hamlesi: Fırtına tüm şartları zorluyor!
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