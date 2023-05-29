Trabzonspor'dan Reggie Cannon hamlesi: Fırtına tüm şartları zorluyor!

164 MAÇTA OYNADI

Portekiz Ligi'nde toplamda 82 maçta görev yaptı. 2020 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan Cannon'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 28 kez ABD Milli Takım formasını giyen Cannon, 1 kez fileleri havalandırdı.