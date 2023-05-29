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    Kanarya Luis Muriel’in transferi için harekete geçti!

    Sarı-Lacivertliler, Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile yeni sezon için anlaşamazsa Atalanta’nın 32 yaşındaki golcüsü Luis Muriel’in transferi için harekete geçecek.

    Valencia’nın yerine Luis Muriel

    Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın durumuna göre santrfor transferini şekillendirecek. Ekvadorlu yıldız yeni sözleşmeye imza atmazsa rota İtalya'ya kırılacak.

    International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.

    Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi. 32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
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        Haberler Spor Kanarya Luis Muriel’in transferi için harekete geçti!
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