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    • 28.05.2023 16:28
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    • 28.05.2023 16:28
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    PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakıma alındı!

    Fransız devi PSG'de forma giyen Sergio Rico, attan düşerek başını yere vurdu ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki file bekçisinin kafa travması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi...

    takvim.com.tr
    PSG’nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakıma alındı!
    Fransa Ligue 1 şampiyonu PSG'de forma giyen kaleci Sergio Rico'dan kötü bir haber geldi. İspanyol medyasından Marca'da yer alan habere göre 29 yaşındaki eldiven, attan düşerek başını yere vurdu ve ağır yaralandı.

    Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi.

    Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
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    Haberler Spor PSG'nin kalecisi Sergio Rico yoğun bakıma alındı!
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